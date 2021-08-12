 

В Европейской бизнес-ассоциации заявили о необходимости доработать законопроект об экологическом контроле

12.08.2021, 15:04, Новости дня
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Об этом заявила заместитель директора представительства интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) Светлана Михайловская, ее цитирует сайт ЕВА. 

“Усиление экологического контроля в условиях отсутствия эффективного законодательного регулирования, в первую очередь, ударит по законопослушному бизнесу, который только и будет заниматься тем, что будет сопровождать инспекторов во время бесконечных проверок”, – подчеркнула она. 

Михайловская отметила, что сейчас Украина “фактически находится на переходном этапе”, когда действующее законодательство об отходах устарело, а новый законопроект готовится ко второму чтению.

“При этом бизнес самостоятельно реализует многочисленные проекты по раздельному сбору, сортировке и безопасной утилизации отходов, а также использует вторичное сырье вместо невосполнимых природных ресурсов. Именно поэтому Европейская бизнес ассоциация призывает подходить к решению проблем в сфере управления отходами комплексно, ведь, к сожалению, пока так складывается, что бизнес не имеет полного доверия к органам власти, поэтому и относится настороженно к усилению полномочий, чтобы это не превращалось в злоупотребление”, – сказала она.

По информации компаний, которые являются членами ЕВА, в последние годы увеличилось количество необоснованных заявлений от физических лиц и общественных организаций о нарушении отдельными предприятиями экологического законодательства. 

“Однако большинство таких заявлений вообще не содержит фактов и обстоятельств нарушения, и основывается исключительно на предположениях заявителей. Все это приводит к чрезмерной административной нагрузке на бизнес из-за увеличения количества внеплановых экологических проверок. Поэтому целесообразно было бы также внести в проект закона №3091 о госэкоконтроле перечень четких требований к таким заявлениям и их надлежащее обосновании”, – добавили в ассоциации.

Контекст:

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке промышленности.

В Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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