Попова: Вакцинация в Украине на уровне Индонезии, куда штамм “Дельта” добрался раньше. И там сейчас фиксируют по 1,5–2 тыс. смертей в день

Посмотрела на темпы вакцинации в Оurworldindata по Украине. И судя по всему, на 50% вакцинированных двумя дозами при темпе прироста последних недель 0,205% мы выйдем только к концу ноября. Учитывая, что штамм “Дельта” уже в Украине, с сентября откроются школы, а потом начнется сезон простуд, то если резко не ускорить наращивание темпа вакцинации, нас ждут переполненные ковид-отделения и как минимум частичный локдаун уже осенью.

Знаю, что Оurworldindata отстает от украинских данных на пару дней. Но зато они меряют весь мир. И наши сегодняшние 6% двумя дозами – это приблизительно на уровне Индонезии. До которой добрался штамм “Дельта” раньше, чем до нас. И там фиксируется по 30–60 тыс. новых заболевших ежедневно (пик был 600 тыс. активных случаев) и по 1,5–2 тыс. смертей в день.

А как я поняла, наша инфраструктура и 20 тыс. ежедневного прироста не выдерживает без локдауна. В пиках у нас было около 400 тыс. активных случаев и это было адски тяжело.

В общем, серьезный вызов для нового главы Минздрава Виктора Ляшко.

Ну а всем, кто еще не вакцинировался, советую это сделать. Эти 2000 смертей в день в Индонезии против, например, 100 в Великобритании говорят лучше любой рекламы в пользу вакцинации.

Источник: Татьяна Попова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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