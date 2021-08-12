 

В Египте кобра, которую везли на такси, вылезла из коробки и напала на водителя, погибли пять человек – СМИ

12.08.2021, 15:04, Новости дня
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Кобру в коробке вез в багажнике такси водитель, он не предупредил о ней клиентов, которые сели в его машину.

По данным издания, услугами такси воспользовалась семья из четырех человек, среди которых была супружеская пара.

Животное во время движения такси выбралось из коробки, пробралось в переднюю часть машины и со стороны педали газа напало на водителя.

Мужчина от неожиданности потерял контроль за машиной, и она врезалась в другие автомобили и бетонное ограждение. Жертвами ДТП стали все пять человек которые находились в салоне.

Змея после аварии выбралась из такси, и ее убили очевидцы ДТП.

Youm7 отмечает, что если бы водитель не погиб, ему бы предъявили обвинения в убийстве.

Контекст:

Кобра – ядовитая змея, укус которой может привести к смерти человека за 24 часа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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