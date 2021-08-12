 

В NASA пообещали назвать причину нештатного включения двигателей модуля «Наука» к концу месяца

12.08.2021, 15:02, Новости дня
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Нужно еще две или три недели для того, чтобы точно установить причину нештатного самопроизвольного включения двигателей малой тяги на модуле «Наука». Об этом сообщили представители американского агентства NASA.

Американские специалисты также заверили, что в процессе изучении причин инцидента, случившегося недавно на Международной космической станции, постоянно консультируются и обмениваются информацией с российскими коллегами.

Напомним, что после стыковки с МКС в модуле «Наука» неожиданно запустились двигатели малой тяги. В результате всю станцию развернуло. Позже последствия нештатной ситуации удалось исправить, и инцидент был исчерпан. Однако специалисты теперь хотят знать, почему все это случилось.



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