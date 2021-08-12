Мнение: У единоросса спросили «Паспорт здоровья»

Ирек Муртазин не смог снять с выборов Илью Вольфсона.



Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана отказался снимать с выборов в Госдуму кандидата «Единой России» Илью Вольфсона, которого оппонент обвинил в незаконной агитации. Иск подавал бывший пресс-секретарь Минтимера Шаймиева, кандидат «Яблока» Ирек Муртазин. Он обратил внимание, что господин Вольфсон встречался с избирателями в рамках благотворительного проекта, хотя предвыборная кампания еще не началась. Единоросс уверен, что «не нарушил ни одного закона». Господин Муртазин планирует обжаловать решение татарстанского суда.

Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении искового заявления кандидата «Яблока» по Приволжскому одномандатному округу Ирека Муртазина. Он требовал отменить регистрацию на выборах в Госдуму своего оппонента из «Единой России» Ильи Вольфсона.

Напомним, Ирек Муртазин известен в Татарстане как бывший пресс-секретарь (в 1999-2002 годах) первого президента республики, ныне госсоветника Минтимера Шаймиева. Затем господин Муртазин некоторое время руководил гостелерадиокомпанией (ГТРК) «Татарстан», откуда уволился после выхода в эфир программы о теракте на Дубровке, в которой выражалось сочувствие «чеченским повстанцам». Ирек Муртазин оказался в оппозиции властям Татарстана.

В ноябре 2009 года райсуд Казани приговорил его к году и девяти месяцам лишения свободы за клевету (ст. 129 УК РФ) и «возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе» (ст. 282 УК РФ). Уголовное преследование бывшего пресс-секретаря начали по заявлению Минтимера Шаймиева, о скоропостижной смерти которого во время отдыха в Турции в сентябре 2008 года господин Муртазин написал в своем блоге. «Возбуждение ненависти», согласно приговору, содержалось в его текстах, размещенных как в блоге, так и издаваемых им газетах и книге «Минтимер Шаймиев — последний президент Татарстана».

В январе 2011 года господин Муртазин был освобожден условно-досрочно, после чего переехал в Москву. Сейчас он является специальным корреспондентом отдела расследований «Новой газеты».

Илья Вольфсон с 2016 года руководит строительным ООО «СМУ-88». В 2019 году избрался депутатом Госсовета Татарстана от «Единой России», а до этого был депутатом думы Казани. В мае этого года Илья Вольфсон выиграл праймериз единороссов по Приволжскому округу, что вызвало возмущение действующего депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина, который занял лишь второе место и теперь не сможет продлить свои полномочия в Госдуме.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Всего в Приволжском округе зарегистрировано девять кандидатов. Среди них также Регина Абдуллина (Партия роста), Марсель Габдрахманов (ЛДПР), Виталий Грибов (Российская партия за социальную справедливость), Василий Новиков («Коммунисты России»), Фадбир Сафин (КПРФ), Дамир Хуснутдинов («Справедливая Россия»), Эдуард Шиверских («Новые люди»).

Претензии Ирека Муртазина к господину Вольфсону связаны с проектом единоросса «Паспорт здоровья», который он совместно с Республиканской клинической больницей (РКБ) запустил в 2021 году в семи районах республики — Рыбно-Слободском, Мамадышском, Сабинском, Кукморском, Лаишевском, Елабужском и Балтасинском (все они входят в Приволжский избирательный округ). Проект, как сказано на его страницах в соцсетях, направлен на «повышение продолжительности жизни людей в районах». В его рамках медицинские работники проводили осмотры жителей, а сам депутат Госсовета в июне-июле организовывал встречи на местах.

По мнению Ирека Муртазина, таким образом Илья Вольфсон «начал предвыборную кампанию до регистрации в качестве кандидата» (состоялась 29 июля). При этом, как считает господин Муртазин, его оппонент использовал преимущества должностного положения депутата, поскольку безвозмездно пользовался помещениями для встреч и «ресурсами районных СМИ». По мнению кандидата «Яблока», отчеты о встречах единоросса с жителями носили агитационный характер.

«Признать предвыборной агитацией турне Вольфсона И.С по Елабуге, Мамадышу, Кукмору, Балтасям, Богатым Сабам, совершенное 2 и 7 июля 2021 года. Отменить регистрацию кандидата»,— потребовал в суде Ирек Муртазин.

Сам Илья Вольфсон обвинения в предвыборной агитации не признал. Он уверен, что проект «Паспорт здоровья» «не нарушил ни одного закона», поскольку проходил до его регистрации кандидата в депутаты Госдумы.

«Видимо, по логике господина Муртазина, любой социально активный человек не может участвовать в выборах. И все хорошее, что он когда-то сделал, становится причиной не допускать его до выборов: вдруг об этом кто-то вспомнит?»— отреагировал Илья Вольфсон в своем аккаунте в Instagram. Он назвал иск оппонента «отчаянной PR-акцией» и «методом господина Муртазина напомнить о себе». «К сожалению, сам не могу вспомнить ничего созидательного, что совершал этот человек»,— заключил единоросс.

В минувший вторник судья Верховного суда Татарстана Юлия Старшая согласилась с доводами защиты господина Вольфсона. Претензии кандидата «Яблока» были отклонены.

Ирек Муртазин сообщил, что обжалует решение татарстанского суда. «Была надежда, что в Татарстане судебная система стала независимой, но ничего не изменилось. Достаточно представить, если бы я поехал с благотворительным проектом по деревням — меня бы тут же сняли»,— прокомментировал он “Ъ-Казань” решение суда. Он отметил, что Илья Вольфсон заранее знал, что будет участвовать в выборах, поскольку был победителем праймериз, но все равно участвовал в проекте. Ирек Муртазин добавил, что рассматривает действия единоросса как подкуп избирателей, в связи с чем накануне иск был дополнен этим основанием. Но суд его также не счел убедительным.

В 2016 году господин Муртазин также выдвигался на выборы в Госдуму по Приволжскому округу от «Яблока». Тогда он уведомил избирком, что имеет погашенную судимость по ст. 282 УК РФ, но не указал, что был судим за клевету. С заявлением о сокрытии судимости в суд обратилась его соперница — на тот момент председатель татарстанского отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева. В итоге регистрация господина Муртазина на выборах была аннулирована.

Ирек Муртазин сообщил, что на этот раз при подаче документов он указал обе статьи. «Статьи о клевете сейчас нет в Уголовном кодексе. Она была декриминализована»,— напомнил кандидат.

Кирилл Антонов

Решение Верховного Суд а Татарстана пока не вступило в законную силу. Мотивированного решения у меня на руках пока нет. Заберу сегодня. Апелляционная жалоба будет рассмотрена в Нижнем Новогороде, в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. Мне вот интересно, в Нижнем Новгороде судьи так же трепетно относятся к «Единой России», как и в Казани? Потому что мое твердое оценочное суждение, что решение вынесенное в Казани, вынесено через призму интересов «Единой России». В Нижнем Новгороде судьи засилят решение Верховного Суда Татарстана? Или как?

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