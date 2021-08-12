«Койки стоят в столовой»

В Мурманской области роженицам не хватает мест в палатах — стационары закрыты на дезинфекцию.



Врач мурманского роддома №1 в коридоре отделения патологии беременности. Фото: РИА Новости

«Роддом на 60 мест рассчитан, а на сегодняшнее утро было 103», — сообщали на днях пациентки мурманского роддома № 1. Этот родильный дом фактически единственный из крупных, который сейчас принимает роды у жительниц региона. Работает еще родильный дом в Североморске, но слухи о его возможном скором закрытии на «помывку» — плановую дезинфекцию — среди будущих рожениц ходят не первый день. Третий — тоже в Мурманске — с начала пандемии принимает исключительно беременных с коронавирусом. Сейчас там 25 пациенток.

«Помывка» — дело плановое, как, впрочем, и роды — примерное число рожениц известно заранее. Но в этом году работу акушерских отделений спланировали так, что на грани срыва оказались и пациентки, и медики. Все роддома по области закрыли, все стартанули в 1-й роддом. Мест нет. Из столовых вынесли холодильники, микроволновку, столы в коридор и занесли койки на пять палат. Родившие девочки в палате по четыре человека, но уже ставят дополнительные кровати. Из родильного зала не могут девочек перевести в палату, так как нет мест. Просто нехватка острая мест и врачей. Врачи не справляются, работают 24/7. Со смен домой не уходят. Жалко их. Коллектив прекрасный! Несмотря на такую ситуацию, никто даже не огрызнется», — рассказала «Новой» пациентка роддома № 1 Александра Н. Александра только что выписалась домой.

Все пациентки, с которыми «Новой» удалось связаться, не устают благодарить врачей — и недоумевать по поводу организации родовспоможения в регионе.

«Это какой-то трэш, врачи зашиваются, люди выходят как с конвейера», — пишет в чат рожениц только что родившая северянка. Сообщение сопровождается фото из ординаторской — женщину временно положили туда, «потому что свободных коек нет, а в родзал очередь».

«Я родила в 2.45 ночи, перевели меня в палату в 16 часов. Мест нет нигде, в палате по пять мам и пять детей, в столовой четыре мамы, четыре ребенка, — говорит Анна К. — Врачи не выходят из родзалов и операционных. 5 августа в районе 19 часов гражданка родила в приемном покое, так как все шесть родзалов были заняты».

Скандал выплеснулся на губернаторскую оперативку. Глава регионального минздрава Дмитрий Панычев на ней заверял, что график «помывок» сократили и сдвинули с учетом сложной ситуации, а в помощь персоналу мурманского роддома № 1 направили сотрудников областного перинатального центра, который тоже закрыт на дезинфекцию. Между тем именно он принимал значительную долю рожениц из других городов, отчитался министр, не уточнив, правда, отчего нужно обязательно довести дело до кипения, чтобы начать «усиливать и доразворачивать».

Фото: РИА Новости

Впрочем, местный минздрав нередка дожидается выволочки, прежде чем решить проблему, — буквально на днях «Новая» рассказывала, например, об аресте счетов одной из районных больниц. Деньги на оплату долгов стали поступать только сегодня — после медийного шума. Об этом на оперативке тоже шла речь, министр клятвенно заверил, что уже к среде больница заплатит по счетам, и заявил, что бухгалтеры работали над этим все выходные. Проблема в том, что о неплатежеспособности клиники было известно еще с марта, были по этому поводу и депутатские обращения в минздрав.

Но для решения проблемы понадобился публичный скандал.

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Вот и сейчас в ответ на требование губернатора Чибиса обеспечить необходимое число мест для рожениц и дать будущим мамам четкое понимание, в каком лечебном учреждении у них гарантированно примут роды, министр ответил, что уже сегодня, в понедельник, открылось одно из отделений перинатального центра (остальные будут на дезинфекции еще две недели). Как нам сообщили в минздраве области, туда уже госпитализировали четырех женщин. Правда, это отделение патологии беременности, где выхаживают пациенток высокой группы перинатального риска, и принимают сюда с 22 недель беременности. Так что разгрузит ли это радикально очередь в родзалы роддома № 1, сказать трудно.

«Новая» направила в министерство здравоохранения области запрос о том, что делается для решения проблемы и сколько родильных отделений сейчас работают по всей области. Вот что нам ответили:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Ограничений в оказании акушерской помощи нет, всем беременным будет оказываться помощь и в родильном доме № 1, и в Перинатальном центре, в зависимости от состояния, и в других родильных отделениях».

«В летний период все учреждения родовспоможения проходят плановую дезинфекцию. Проведение плановой ежегодной дезинфекции в родильных домах и отделениях является обязательным требованием действующего санитарного законодательства. Непроведение таких мероприятий своевременно может привести к вспышке внутрибольничной инфекции.

На период закрытия перинатального центра роддом № 1 был усилен сотрудниками Перинатального центра (акушерами-гинекологами, анестезиологами). В настоящее время в роддоме № 1 на 110 койках находится 97 женщин. Кроме того, в настоящее время в области работают родильный дом Североморской ЦРБ, родильное отделение Кандалакшской ЦРБ, родильное отделение Апатитско-Кировской ЦГБ. С 16 августа откроется после дезинфекции родильное отделение Оленегорской ЦГБ. С 23 августа в полную мощность начнет функционировать Перинатальный центр.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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