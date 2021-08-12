Дети Бейонсе и Джей Зи снялись в рекламной кампании новой коллекции Ivy Park

Вторая неделя августа у Бейонсе выдалась насыщенной. Пару дней назад вышел новый номер журнала Harper’s Bazaar, на четырех обложках которого 39-летняя певица снялась в нарядах из новой коллекции своего бренда Ivy Park, созданной совместно с adidas. Оказалось, что линейка не ограничилась одеждой для взрослых, и накануне в официальном аккаунте бренда в Instagram была представлена рекламная съемка детской линейки. Одежду представили несколько детей с родителями в качестве моделей. В съемке звезда приняла участие с их с Джей Зи тремя детьми: девятилетней дочерью Блу Айви и четырехлетними двойняшками Руми и Сэром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от IVY PARK (@weareivypark)

Стоит отметить, эта семья отличается крайней скрытностью от папарацци: последний раз они попадали под прицел фотографов в августе прошлого года — в полном составе они отдыхали на частной яхте в Хэмптонсе. При этом снимки старшей дочери Бейонсе и Джей Зи регулярно появляются в Instagram певицы (более того, Айви часто сопровождает родителей на торжественных мероприятиях), то малышей супруги стараются держать подальше от камер. В апреле этого года Бейонсе публиковала фото младших детей, нолишь со спины. Так что эти кадры из рекламной кампании – редкая возможность увидеть подросших двойняшек.

Кстати, Блу Айви уже начала идти по стопам родителей и даже обзавелась своей первой статуэткой “Грэмми” — вместе с известной мамой она выиграла в номинации “Лучший музыкальный клип” за видео на песню Brown Skin Girl.

Блу Айви и Бейонсе Сэр и Бейонсе Руми

Напомним, Бейонсе Ноулз и Джей-Зи вместе с 2002 года, а 4 апреля 2008 года они поженились в Нью-Йорке. Официально о своем статусе Бейонсе объявила только в сентябре на концерте в Нью-Йорке – тогда она впервые надела обручальное кольцо. 7 января 2012 года у пары родилась дочь Блу Айви, причем в клинику певица легла под псевдонимом Ингрид Джексон.

Спустя пять лет, 12 июня 2017 года Бейонсе родила близнецов — мальчика Сэра и дочь Руми. Позже певица призналась, что вторая беременность была незапланированной и, несмотря на все слухи об ЭКО, естественной. На поздних сроках у певицы были диагностированы токсемия плода (отравление токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который возникает на втором или третьем триместре и проявляется повышенным давлением, учащенным пульсом и сильнейшими отеками – к концу беременности певица весила около 98 килограммов.

Бейонсе пришлось несколько раз ложиться в больницу и находиться под специальным наблюдением врачей. Роды, по словам певицы, тоже были очень сложными. Во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, поэтому было принято решение делать экстренное кесарево сечение.