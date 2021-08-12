ВОЗ объявила о глобальных испытаниях 3 препаратов для лечения COVID-19 в 52 странах



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«Артесунат, иматиниб и инфликсимаб были выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала в снижении риска смертности госпитализированных пациентов с COVID-19», — цитирует Reuters заявление ВОЗ. Клинические испытания будут вестись в 600 больницах в 52 странах мира, производители сами будут осуществлять поставки.

Индийский препарат артесунат применяется для лечения малярии и других паразитарных инфекций. Он входит в перечень ВОЗ основных лекарственных средств, в том числе благодаря безопасности и хорошей переносимости. В отличие от аналогов на основе хинина, артесунат вызывает минимум побочных эффектов.

Иматиниб — это разработка фармкопорации Novartis, которая применяется для лечения лейкоза и как цитостатический препарат. В ходе испытаний Solidarity PLUS пациенты с COVID-19 будут получать стандартную поддерживающую дозу, которая используется в терапии пациентов со злокачественными новообразования.

Лекарство Инфликсимаб от Johnson&Johnson широко применяется для лечения аутоиммунных заболеваний, в том числе для ревматоидного артрита и болезни Крона.

В прошлом году ВОЗ проводила аналогичную программу испытаний Solidarity, в ходе которой в разных странах мира исследовалась потенциальная эффективность ремдесивира, гидроксихлорохина и комбинации лопинавира и ритонавира. Все препараты оказали незначительное влияние на клинические исходы пациентов.

На сегодняшний день эффективность в лечении госпитализированных больных с COVID-19 подтвердил только дексаметазон — кортикостероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления при некоторых заболеваниях, в том числе некоторых видах рака.