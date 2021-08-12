 

Стоцкая в голубом купальнике позировала на Мальдивах

12.08.2021, 14:10, Новости дня
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Певица выбрала для съемки голубой слитный купальник, дополнив образ шляпой. Артистка позировала в кадре, избегая смотреть в объектив. Стоцкая отметила, что фото были сделаны на Мальдивах.

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Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

Контекст:

Стоцкая родилась в 1982 году в Киеве. В 2003 году окончила актерский факультет Российской Академии театральных искусств. Она обрела популярность после участия в Международном конкурсе молодых исполнителей “Новая волна 2003” в Юрмале, где завоевала Гран-При. 

Певица воспитывает двоих детей: сына Александра (2011) и дочь Веру (2017).  Их отец – экс-супруг певицы, ресторатор Сергеей Абгарян. Певица два года скрывала, что рассталась с ним, сообщив об этом только весной 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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