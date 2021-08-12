 

Получено подтверждение наличия воды на Луне

12.08.2021, 14:08, Новости дня
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Последние данные, полученные с орбитального зонда Chandrayaa-2, позволяют сделать вывод, что на поверхности Луны все-таки есть вода. Разумеется, речь идет о небольшом количестве, сохраняющемся в виде льда при очень низкой температуре.

Ранее ученые предполагали, что лед может остаться в кратерах, где глубокая тень, и куда не проникают солнечные лучи. Напомним, что из-за отсутствия атмосферы разница температуры на освещенной и затененной поверхности Луны огромна. По этой же причине под солнечными лучами лед мгновенно тает, закипает, а водяной пар, скорее всего, улетучивается в космическое пространство.

И все же спектральный анализ поверхности Луны указывает на то, что вода там еще осталась.



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