 

Ученые: Рецептор CXCR6 помогает в уничтожении раковых клеток

12.08.2021, 14:06, Разное
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Ученые из США рассказали о рецепторе CXCR6, который помогает в уничтожении раковых клеток. Шансы повышаются благодаря взаимодействию дендритных клеток с цитотоксическими Т-лимфоцитами.
Чтобы произошла данная реакция, необходимо присутствие рецептора CXCR6. По словам исследователей, это позволит разработать новые методы иммунотерапии. Организм человека способен распознавать раковые клетки с помощью цитотоксических Т-лимфоцитов (CTL) и атаковать их. Активизация данных клеток происходит в лимфатических узлах, после чего они попадают в кровоток и начинают сражение с больными клетками. Для CTL раковые клетки являются враждебной средой, поэтому, если они выживают, запускается процесс развития злокачественных опухолей.

Ученые, применив методы визуализации, пришли к выводам, что для эффективного результата CTL должны определенное время пребывать в областях, которые прилегают к кровеносным сосудам, окружающим раковые клетки. В нише происходит их взаимодействие с дендритными клетками, позволяющими CTL достаточно долго выживать. Ученые задались целью выяснить, каким образом цитотоксические Т-лимфоциты находят путь в данные ниши.

По словам ведущего автора исследования Мауро Ди Пилато, который представляет онкоцентр Андерсона, они обнаружили хемокин CXCL16 и его рецептор CXCR6. Именно благодаря ему в нишах накапливались CTL, что имело решающее значение для выживания клеток в опухолях.

Источник: inscience.news



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