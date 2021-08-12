 

Путин поздравил сборную России с победой на Международной олимпиаде по химии

12.08.2021, 14:00, Разное
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Президент России Владимир Путин высоко оценил успех россиян, одержавших триумфальную победу на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио. Поздравительное послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин обратился к участником национальной сборной поименно. Российский лидер пожелал Александру Трофимову (Екатеринбург), Андрею Тырину, Георгию Жомину и Тимофею Чаркину (Москва) здоровья и благополучия, а также стремления к большим свершениям в жизни, учебе и будущей профессии.

“Хорошо понимаю, что этот яркий успех дался нелегко, что каждому из вас пришлось много потрудиться. В борьбе с сильными и подготовленными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета, умение нестандартно, творчески мыслить и стремление победить. Подтвердили, что наше образование по праву пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции. Молодцы!”, – говорится в обращении президента.

Кроме того, Владимир Путин выразил слова благодарности учителям победителей. Глава государства отметил, что педагогический талант и упорная работа наставников команды стали безусловными слагаемыми достижений сборной России на Международной олимпиаде по химии.



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