 

“Единая Россия” предложила включить службу в армии в трудовой стаж

12.08.2021, 14:00, Разное
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По мнению первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака, было бы весьма справедливо считать период службы в армии равным обычной работе при досрочном выходе граждан на пенсию, ведь военнослужащие выполняют задачи высокой значимости для государства и общества.

Нынешнюю ситуацию, при которой учитывается только период работы и больничные, предлагается изменить. Соответствующий законопроект уже направлен в Государственную Думу РФ.Закон в случае принятия может вступить в силу с 1 января 2022 года.

Секретарь генерального совета партии “Единая Россия” напомнил, что с 1 января 2019 года мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие рабочий стаж не менее 42 лет, имеют право выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Однако, в страховой стаж для досрочной пенсии включаются только те периоды, когда за гражданина начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд, то есть периоды работы. Дополнительно к этому учитываются лишь больничные.

“Исполнившие почетную конституционную обязанность граждане, которые после службы в армии еще долго трудились, достойны того, чтобы иметь возможность досрочно уйти на пенсию”, – подчеркнул Турчак.

Отметим, что по предварительным оценкам Пенсионного фонда РФ,Ю дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию данного закона составят в 2022 году – 2,18 млрд., в 2023 году – 3,67 млрд., в 2024 году – 3,88 млрд. рублей.



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