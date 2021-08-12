Зачем Ксения Шапокляк оценила платье – Личное мнение

Как человек, считающий фантик важнее конфетки, Ксения Собчак вчера моментально подняла каталоги шмоток и оценила платье Алины Кабаевой в 253 тысячи 500 рублей.

Ну, кто чем был занят — кто слушал экспертное мнение олимпийской чемпионки о проблеме судейства, а кто — платье рассматривал.



Фото: Соцсети

Ну, уж кого — что интересует, извините.

Главная беда Ксении Собчак в том, что все её слова и поступки продиктованы завистью.

Точнее, особым её видом, когда Ксюша от рождения просто уверена, что самое лучшее должно доставаться только ей и никому другому.

Как почему? Потому что она особенная. Золотой пупочек.

Вы помните, как Ксюшадь пошла в оппозицию? Актриса с ТНТ Мария Кожевникова стала депутатом, на что Собчак возмутилась и побежала куда-то там договариваться. Там — поржали и посоветовали продолжить вести корпоративы и председательствовать на лобковом месте известной в то время телетрансляции.

Тут Собчак и накрыло.

Ах, так?! Так, значит?! Не пускаете меня в депутатки, как Машку пустили? Вот я вам! Ух, я вам! И побежала на площадь любиться с Яшиным.

Кому сделала плохо Ксюша? Да себе же и сделала — от кормушки отстранили, пришлось, вместо Капкова, довольствоваться Яшиным, Виторганом и Богомоловым. На ТВ не звали, а потом, чтобы искупить грех, пришлось отрекаться и от соратников, чтобы идти кандидатом на выборы президента, показав тем самым, сколько стоили её оппозиционные взгляды.

Вот и сейчас, вместо того, чтобы поговорить о проблемах спорта, как это делают все нормальные люди, Собчак всю ночь искала ценник на платье. Нашла или выдумала стоимость — неважно.

Важно другое — Ксюшка уверена, что олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира и Европы не имеет права быть намного более значимым человеком, чем Ксения.

Как почему права не имеет? Да кто такая вообще эта Алина в мировоззрении Собчак? Да какая-то там девчонка из Ташкента!

А вот я, золотой петербургский пупочек, имею право! Почему это не я сижу в красном платье на телеканале Россия и не говорю что-то умное?! Вот ведь гады кругом, скоты! Мер-р-рзавцы!

Когда амбиций больше, чем амуниций, оно, быть может, и неплохо. Главное, чтобы человек это понимал сам — развивался, становился лучше, профессиональнее, умнее. Да хоть бы книжку какую прочитал хоть.

Но когда человек явно не понимает своего места в этой жизни, получается Шапокляк. Вот я вам всем теперь назло скажу, сколько стоит платье! Насрала я вам? Ох, как я вам всем насрала!

Ксюш, вот серьёзно — да пофиг, сколько стоит платье Алины. Её достоинства оцениваются не этим. Как и твои всем тоже известны — хоть горностаевую шубу надень, останешься ведущей Дома 2.

Встречали завистливых людей, считающих, что только они достойны хорошего? Как с ними боролись?

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