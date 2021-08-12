30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва

Пресняков отметил, что находится на мысе Греко (Кипр). “Опасненько. Осторожнее”, – отреагировали на ролик подписчики. “Аж страшно”, – прокомментировали видео фолловеры. “Ох и экстремал”, – написали в комментариях пользователи сети. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Никита Пресняков (@npresnyakov) Контекст: Никита Пресняков родился в 1991 году. Его родители – российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков. Никита Пресняков стал первенцем для обоих родителей. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”