30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
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Пресняков отметил, что находится на мысе Греко (Кипр).
“Опасненько. Осторожнее”, – отреагировали на ролик подписчики.
“Аж страшно”, – прокомментировали видео фолловеры.
“Ох и экстремал”, – написали в комментариях пользователи сети.
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Контекст:
Никита Пресняков родился в 1991 году. Его родители – российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков. Никита Пресняков стал первенцем для обоих родителей.
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