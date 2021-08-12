 

30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва

12.08.2021, 13:16, Новости дня
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Пресняков отметил, что находится на мысе Греко (Кипр). 

“Опасненько. Осторожнее”, – отреагировали на ролик подписчики.

“Аж страшно”, – прокомментировали видео фолловеры.

“Ох и экстремал”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Никита Пресняков (@npresnyakov)

Контекст:

Никита Пресняков родился в 1991 году. Его родители – российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков. Никита Пресняков стал первенцем для обоих родителей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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