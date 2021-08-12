 

“Наш край”: Поддержка украинских медиков – вопрос национальной безопасности

12.08.2021, 13:16, Новости дня
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“Инфекционным больницам продолжают задерживать “ковидные выплаты”, предназначенные для лечения больных коронавирусом, и оплату медицинским работникам. Инфекционисты из разных областей Украины сообщают, что больницы не получили «ковидные пакеты» за май и за июнь. На фоне следующей волны коронавируса и нового штамма Дельта отделения рискуют остаться без медицинского персонала”, – сказал нардеп.

Шахов утверждает, что 30 медиков из двух отделений Волынской областной инфекционной больницы уволят из-за нехватки средств. Также он напомнил об обысках у главврача Николаевской областной инфекционной больницы Светланы Федоровой, назвав их “полицейским террором”.

“Обыски в ее кабинете продолжались 18 часов. Во все это время врач не могла работать, ей не позволили даже провести обход в реанимации. Возмущает, что обвинения, по которым, собственно, устроили обыск, касаются начислений ковидных надбавок работникам больницы: врачам и техническому персоналу”, – сказал политик.

В пресс-службе заявили. что партия “Наш край” требует от министра внутренних дел “вмешаться в ситуацию вокруг Николаевской инфекционной больницы”.

“А министру здравоохранения следует сконцентрировать усилия на сохранении кадрового потенциала отечественной медицины. Поддержка украинских медиков – вопрос национальной безопасности”, – подчеркнули в полиисиле.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 12 августа в стране подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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