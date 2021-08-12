 

Голкипер “Шахтера” Пятов снялся в короткометражке “Метинвеста”

12.08.2021, 13:16, Новости дня
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Видео было обнародовано на YouTube-канале “Робимо українське” 10 августа. Кроме Пятова, в нем снялись снялись фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Дмитрий Комаров, кулинар и ресторатор Дмитрий Борисов.

Санина сравнила процесс добычи руды с созданием музыкального хита, Комаров рассказал о “путешествии” руды в плавильную печь, Борисов говорил о выплавке чугуна и стали как о приготовлении борща. 

Пятов же рассказал, что общего между производством металла и футболом. 

“Задача голкипера – поймать и удержать мяч. Прилететь может с разных цехов поля, то есть сторон. Начать атаку можно по-разному. Можно дать пас откруткой, что позволит положить мяч прямо на ногу партнера. А можно выбить на другую половину поля – до штрафной соперника”, – начал Пятов. 

Он отметил, что финальный результат футболистов – это победа на международных крупных турнирах.

“А для “Метинвеста” – высококачественный металл и масштабные объекты, которые изготавливают из него по всему миру. Главное – иметь большую цель и постоянно работать ради нее. Вот и я не перестаю мечтать выиграть Лигу чемпионов”. А в “Метинвесте” побеждают ежедневно уже на протяжении 15-и лет”, – резюмировал футболист. 

ВИДЕОВидео: Робимо українське / YouTube
Контекст:

На сайте “Робимо разом” указано, что промышленная группа “Метинвест” работает уже 15 лет. За это время было произведено 142 млн тонн стали. Компания заплатила 164 млрд грн налогов, инвестировала $10 млрд в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях “Метинвеста” работает около 80 тыс. сотрудников, уточняется на сайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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