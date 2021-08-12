 

Под растаявшим ледником в Норвегии найдено древнее поселение

12.08.2021, 13:14, Новости дня
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Таяние ледников позволило археологам в Норвегии откопать древнее поселение людей, которое в буквальном смысле показалось из-под вечной мерзлоты. Разумеется, речь идет о стоянке древнего человека, жившего еще до начала Ледникового периода.

Исследование ведут ученые из Колумбийского университета. По их словам, за несколько лет раскопок удалось обнаружить массу ценных артефактов.

Как оказалось, в этом же месте жили представители племен викингов примерно с восьмого по двенадцатый век нашей эры. Судя по всему, через ледник проходит какой-то оживленный тракт, говорят ученые. Вероятно, здесь проходили караваны с товарами, поскольку найдено очень много утерянных вещей, явно принадлежавших представителям разных племен, живших в разных частях Европы.



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