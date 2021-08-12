В РФ решили превратить обсерваторию «Спектр-М» в международный проект

Китай, Южная Корея, Франция и Италия смогут принять участие в создание обсерватории «Спектр-М». Проект начал реализовываться в России. Но, судя по всему, он имеет все перспективы стать международным.

Сейчас об участии в создании космической обсерватории ведутся переговоры на правительственном уровне, сообщают компетентные источники. Не исключено что кроме четырех уже названных стран, будут приглашены и другие.

Запуск самого космического телескопа запланирован на 2027 год. Как сообщают разработчики, обсерватория сможет исследовать различные объекты во Вселенной, получая информацию о них в миллиметровом диапазоне и анализируя инфракрасное излучение. Первоначально необходимо выделить на реализацию проекта не менее 10 миллиардов рублей.