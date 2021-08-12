 

На поверхности Марса обнаружены странные многоугольники

12.08.2021, 13:12, Разное
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Ученые обнаружили на Марсе ранее не известные науке необычные геометрические фигуры. Пока эксперты не могут назвать причины возникновения многоугольников на поверхности Красной планеты.
Изучение других планет давно стало одной из главных целей ученых всего мира. Выявленные сейчас необычные фигуры ранее не были замечены исследователями, причем расположены они в разных регионах Красной планеты. В основном геометрические фигуры представляют собой треугольники, однако есть среди них и пятиугольники.

Каким образом на Марсе появились эти фигуры, у ученого мира пока нет ответа. Эксперты отмечают, что открытие может свидетельствовать о наличии на планете неглубоких льдов. Следовательно, когда-то ранее здесь была вода, необходимая для зарождения жизни. Позже, как предполагают исследователи, возникшие формы жизни были уничтожены неизвестными катаклизмами.

Вероятно, ледовые массы под грунтом Марса трансформировались, расширяясь и сжимаясь до прежних размеров. Этот процесс и оставил о себе следы в виде геометрических объектов. Однако точного ответа на вопрос об образовании многоугольников пока нет.

Источник: from-ua.com



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