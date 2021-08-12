 

Траты россиян за июль 2021 года стали рекордными

12.08.2021, 13:06, Разное
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Исследовательский холдинг Ромир проанализировал траты россиян за июль. Выяснилось, что во втором летнем месяце 2021 года люди потратили больше денег, чем в июле прошедших четырех лет. При этом рассматривались расходы жителей городов с населением от 100 тысяч человек. Индекс номинальных расходов составил 195% (
100% = усредненный показатель 2012 года, — Прим. ред.), что на 9,1% больше по отношению к июлю 2020 года.

Руководитель холдинга Инна Караева пояснила итоги проведенного исследования. По словам эксперта, у представителей разных социальных слоев динамика расходов различается. Люди, которые получают наименьший доход, стали отдавать больше денег, что может указывать на вынужденный характер трат. В то же время расходы страты со средним уровнем доходов без поправки на инфляцию остались стабильными.

Помимо исследования трат россиян за июль, холдинг Ромир поделился результатами других аналитических разборов. Расходы потребителей в городах-миллиониках росли медленнее (на 3,7%), чем в остальных, если сравнивать с прошлым годом. У жителей столицы траты за июль сократились на 2,7 % по сравнению с июнем 2021. При этом больше всего за последний год увеличились расходы граждан с высоким доходом — на 14%.



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