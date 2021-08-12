 

Участники онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру

12.08.2021, 13:06, Разное
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С 17 по 19 сентября москвичи смогут выбрать депутатов Государственной Думы РФ, а также региональных и местных представителей с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Зарегистрироваться на онлайн-выборы возможно до 13 сентября.

12 августа вице-президент
Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте рассказал журналистам, что участники ДЭГ в российской столице смогут побороться за 20 квартир и 100 машин.

“К программе
“Миллион призов” в этом году присоединились компании строительного сектора и
компании автомобильной промышленности. Следует сообщить, что в этом году будет
разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100
автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация” – подчеркнул Мохте.

Он также призвал всех голосовать с помощью системы ДЭГ. Призы для участников, по словам вице-президента МТПП, готовы предоставить более
70 компаний, в том числе, “Магнит”, “Пятерочка”, “Азбука вкуса” и “Детский мир”.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что 10 августа Московская торгово-промышленная палата выступила с инициативой организовать программу “Миллион призов – #ВыбираемВместе” для участников онлайн-голосования в Москве.

Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что целью акции является стимулирование гражданской активности, что особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда нужно сократить количество социальных контактов. Столичные предприниматели намерены повысить интерес горожан к онлайн-выборам, сократив при этом риски для своих потенциальных клиентов.



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