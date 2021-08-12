В Госдуму внесён законопроект о запрете повышения цен в предвыборный период

Депутаты фракции «Единой России» внесли на рассмотрение парламента законопроект «О стабилизации цен в предвыборный период». Согласно документу, в течение шести месяцев перед выборами парламента и президента реализаторам запретят повышать цены на товары.

Как пояснил глава рабочей группы Алексей Гордеев, предвыборная инфляция несёт риски для национальной стабильности государства и подогревает протестные настроения в обществе, что, по его мнению, является недопустимым вмешательством во внутренние дела России.

«Рост цен – одна из главных мер противников России, используемая с целью повлиять на результаты выборов и провести в законодательную власть тех лиц, которые выгодны представителями Запада. Естественно, когда гражданин на себе ощущает последствия инфляции, он эмоционально реагирует на эти процессы и может менять электоральные предпочтения. В этом случае нарушается сам механизм проведения честных выборов, когда избирателя пытаются лишить объективного взгляда на вещи. Я считаю, что закон не нарушает чьи-либо базовые свободы, ведь он не регламентирует, какой именно политической силе или кандидату нужно отдать свой голос, а лишь делает этот процесс более осмысленным», – отметил парламентарий.

В Думе добавили, что мораторий на рост цен прекращает действовать сразу же после утверждения Центризбиркомом результатов выборов.

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