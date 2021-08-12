Минсельхоз не исключил продления запрета на экспорт гречки

Минсельхоз не исключает продления запрета на экспорт гречки после 31 августа, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках выставки «Всероссийский день поля – 2021».

«Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании», – передает ТАСС слова Патрушева.

«Работы идут штатно, и, несмотря на сложные погодные условия в ряде субъектов – особенно в Поволжье и Центре страны, наши ключевые зернопроизводящие регионы в этом году показали впечатляющие результаты. Рекордный урожай на Кубани, в Ростовской области, почти двукратный прирост на Ставрополье. Значительное увеличение урожайности наблюдаем и в Сибири. Мы ожидаем, что сегодня перейдем рубеж 80 млн тонн зерна. Рассчитываем, что работы завершатся в оптимальные сроки и пройдут без потерь. Целевой ориентир для нас на этот год – 127,4 млн тонн зерновых, включая порядка 81 млн тонн пшеницы», – сказал министр.

Патрушев отметил, что урожай позволит полностью обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал.

По данным Росстата, урожай зерна в РФ в 2020 г. составил 133,465 млн тонн, в том числе пшеницы – 85,896 млн тонн.

«Рост производства позволит полностью обеспечить население основными видами продовольствия и сохранить стабильную ценовую ситуацию. Кроме того, мы видим, что принятые правительством меры уже позволили остановить необоснованный рост цен на базовые продукты питания и снизить их зависимость от мировой конъюнктуры. Как и прогнозировалось, в настоящий момент динамика стоимости основных видов продовольствия в целом находится в пределах сезонных колебаний», – сказал он.

С 5 июня РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи.

О запрете стало известно в начале мая. До этого СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики.

Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу.

Союз экспортеров зерна в конце апреля со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщал, что основными импортерами российской гречихи являются Китай, Латвия и Украина.