 

Политолог назвал визит руководства КПРФ в Хакасию провальным

12.08.2021, 12:36, Новости дня
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«Низкая популярность коммунистов в Хакасии – это результат их красивых речей, не подкрепленных делом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Мяхар, комментируя результаты визита руководства КПРФ в Хакасию.

«Коммунисты сталкиваются с имиджевыми трудностями не только в Хакасии, но и в других регионах страны», – считает общественный деятель, политолог Александр Мяхар. По его словам, низкая популярность КПРФ в Хакасии – «это результат красивых слов, звучащих на митингах, но не подкрепленных делом».

По мнению политолога, визит первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина и директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в Хакасию связан с предстоящими выборами в Госдуму.

«В регионе уже циркулирует мнение, что коммунисты приезжают туда именно в период выборов, но не более того: они приезжают, говорят красивые речи и уезжают, – подчеркнул Мяхар. –Фактически за 2,5 года под управлением коммунистов мало того, что экономика субъекта находится в хаосе, так еще и не было получено обещанной помощи».

В частности, по его словам, не возникло ни новых совхозов, ни новых предприятий государственного и частного партнерства. «Ничего из того, что постоянно декларируют коммунисты, нет», – констатировал эксперт.

Мяхар уверен, что визит руководства КПРФ можно назвать провальным. «Во-первых, народ не пошел к ним на встречу. Во-вторых, они четко ощутили запрос общества на конкретные действия. Красивыми речами уже никого не удивить. Соответственно, Афонин и Грудинин, столкнувшись с холодным приемом, собрались и ретировались отсюда», – считает политолог.

Собеседник также указал на то, что о кризисе в партии свидетельствует выдвижение в Госдуму от КПФР бывшего члена ЛДПР Валерия Старостина. «Как известно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилюдно выгнал этого человека из партии. Его выдвижение от коммунистов о многом говорит, – отмечает он. – Внутри партии идет полный разлад. У них нет собственных достойных кандидатов, которые могли бы представлять партию на выборах».

Также Мяхар обратил внимание на низкий рейтинг действующего главы региона – коммуниста Валентина Коновалова. «Управлять таким регионом – это все-таки не игрушки. Это кропотливый труд, требующий определенных умений, навыков и усидчивости. У коммунистов, к сожалению, всего этого нет. Говорить умеют все, а делать могут лишь единицы», – заключил эксперт.

В среду первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин в ходе рабочей поездки в Хакасию провели встречи с жителями республики, работниками ряда предприятий и партийным активом КПРФ. Об этом сообщается на сайте партии.

Напомним, Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе.

В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России.

КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым». Также Зюганов пообещал оспорить в ЕСПЧ исключение Грудинина из предвыборного списка своей партии. 

По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.



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