Ребенок погиб от удара током возле школы в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде девятилетний мальчик погиб от удара током возле одной из школ, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Тело ребенка нашли вечером 11 августа на территории школы в Сормовском районе, сообщается на сайте ведомства.
«По предварительным данным, мальчик задел гофрированную трубу для кабеля под окнами спортивного зала школы, в результате чего получил поражение электрическим током, скончавшись на месте происшествия», – пояснили в СК.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судмедэкспертиза, расследование находится на контроле у руководителя регионального следственного управления.
В июле в Воронеже подростка, забравшегося на крышу грузового вагона, чтобы сделать селфи, ударило током, его госпитализировали, мальчик получил ожоги 80% тела.
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