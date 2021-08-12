Кристина Риччи опубликовала первое фото с округлившимся животом

Накануне 41-летняя актриса Кристина Риччи рассказала подписчикам, что ждет второго ребенка от своего нового возлюбленного, парикмахера Марка Хэмптона. В своем Instagram она опубликовала снимок УЗИ, на котором уже видно очертания плода. А несколько часов назад актриса выложила в сторис фото округлившегося живота, на котором она позирует в профиль в топе Calvin Klein. При этом лицо ее скрыто.

Где и когда Риччи познакомилась с Хэмптоном, неизвестно. Но скрывать свой роман они перестали только в июле, когда завершился бракоразводный процесс актрисы с бывшим мужем Джеймсом Хеердегеном.

Кристина Риччи

Напомним, в начале июля прошлого года актриса подала в суд документы на запретительный приказ, согласно которому ее супруг потерял право приближаться к ней. Поводом для таких суровых мер стал инцидент домашнего насилия, произошедший в доме актрисы 25 июня 2020-го. Затем она подала бумаги уже на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса, но из-за локдауна разбирательства затянулись.

В январе этого года действие запретительного ордера истекло, и Кристина оформила его повторно. Теперь Хеердеген не имеет права приближаться к Риччи ближе чем на 90 метров, видеться с их 6-летним сыном Фредди и даже их собакой. Все из-за физического и эмоционального насилия со стороны Джеймса. Согласно документам, многое происходило на глазах их сына, а первые вспышки гнева мужа начались еще в 2013 году, когда Кристина забеременела.

Я начала чувствовать себя в какой-то изоляции. И как-то Джеймс сказал мне то, что заставило меня подумать – “он может убить меня”. Он заявил, что мог бы пожалеть меня только в одном случае – если бы мое тело расчленили на мелкие кусочки. В ту ночь я спрятала все ножи в хижине, в которой мы остановились. Я боролась за свою жизнь и за жизнь нашего Фредди. Я спала с сыном в другой спальне и заперла дверь, – так описывает свои впечатления от семейного отпуска в Новой Зеландии Кристина.

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген

Жестокое, по словам Риччи, нападение на нее случилось 16 декабря 2019 года. Месяцы спустя она заявила мужу, что собирается подавать на развод, но в этот момент в жизнь всего мира ворвалась пандемия коронавируса и локдаун.

Я оказалась запертой в доме с мужчиной, который подвергал меня физическому и эмоциональному насилию и знал, что я хочу завершить наш брак. Он сосредоточился на том, чтобы наказывать и терроризировать меня 24 часа в сутки. Я боялась спать по ночам. Когда я пыталась позвонить 911, он гонялся за мной по всему дому, стараясь отнять телефон. Он схватил меня за запястья и руки, вытащил меня во двор и бросил в место для костра. У меня были порезы, синяки и болезненные ощущения в бедре, которые не проходят до сих пор. Он постоянно кричал на меня, плевал, плескал кофе и бросал в меня стулом – и все это в присутствии нашего сына.

Кристина Риччи с сыном Фредди, 2015 год