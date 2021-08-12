 

Кристина Риччи опубликовала первое фото с округлившимся животом

12.08.2021, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне 41-летняя актриса Кристина Риччи рассказала подписчикам, что ждет второго ребенка от своего нового возлюбленного, парикмахера Марка Хэмптона. В своем Instagram она опубликовала снимок УЗИ, на котором уже видно очертания плода. А несколько часов назад актриса выложила в сторис фото округлившегося живота, на котором она позирует в профиль в топе Calvin Klein. При этом лицо ее скрыто.

Где и когда Риччи познакомилась с Хэмптоном, неизвестно. Но скрывать свой роман они перестали только в июле, когда завершился бракоразводный процесс актрисы с бывшим мужем Джеймсом Хеердегеном.

Кристина Риччи

Напомним, в начале июля прошлого года актриса подала в суд документы на запретительный приказ, согласно которому ее супруг потерял право приближаться к ней. Поводом для таких суровых мер стал инцидент домашнего насилия, произошедший в доме актрисы 25 июня 2020-го. Затем она подала бумаги уже на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса, но из-за локдауна разбирательства затянулись.

В январе этого года действие запретительного ордера истекло, и Кристина оформила его повторно. Теперь Хеердеген не имеет права приближаться к Риччи ближе чем на 90 метров, видеться с их 6-летним сыном Фредди и даже их собакой. Все из-за физического и эмоционального насилия со стороны Джеймса. Согласно документам, многое происходило на глазах их сына, а первые вспышки гнева мужа начались еще в 2013 году, когда Кристина забеременела. 

Я начала чувствовать себя в какой-то изоляции. И как-то Джеймс сказал мне то, что заставило меня подумать – “он может убить меня”. Он заявил, что мог бы пожалеть меня только в одном случае – если бы мое тело расчленили на мелкие кусочки. В ту ночь я спрятала все ножи в хижине, в которой мы остановились. Я боролась за свою жизнь и за жизнь нашего Фредди. Я спала с сыном в другой спальне и заперла дверь, – так описывает свои впечатления от семейного отпуска в Новой Зеландии Кристина.

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген

Жестокое, по словам Риччи, нападение на нее случилось 16 декабря 2019 года. Месяцы спустя она заявила мужу, что собирается подавать на развод, но в этот момент в жизнь всего мира ворвалась пандемия коронавируса и локдаун. 

Я оказалась запертой в доме с мужчиной, который подвергал меня физическому и эмоциональному насилию и знал, что я хочу завершить наш брак. Он сосредоточился на том, чтобы наказывать и терроризировать меня 24 часа в сутки. Я боялась спать по ночам. Когда я пыталась позвонить 911, он гонялся за мной по всему дому, стараясь отнять телефон. Он схватил меня за запястья и руки, вытащил меня во двор и бросил в место для костра. У меня были порезы, синяки и болезненные ощущения в бедре, которые не проходят до сих пор. Он постоянно кричал на меня, плевал, плескал кофе и бросал в меня стулом – и все это в присутствии нашего сына.

Кристина Риччи с сыном Фредди, 2015 год



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Эксперт Викулов: Земля еще не прошла плато по коронавирусу

10.03 / Дом в Нью-Йорке, юридически признанный местом обитания привидений

31.05 / «Время беспамятства. Извращенного и беспрецедентного»

03.01 / Мнение: О деликатной проблеме России

11.01 / Скандалы: Новая нефть «Системы»

28.07 / В Сети появились первые подробности свадьбы Марины Федункив с итальянским бизнесменом

06.10 / «Гринпис»: Загрязнения у берегов Камчатки угрожают наследию ЮНЕСКО

06.05 / Основательница “Медузы” Галина Тимченко в интервью Der Spiegel: “Я называю это захватом заложников”

09.10 / Российские военные поразят авианосец гиперзвуковой ракетой «Циркон»

16.02 / С любовью к прошлому: как Москва сохраняет свое культурное наследие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика