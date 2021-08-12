Возле греческого острова Милос затонула яхта, на ее борту было 18 человек

Яхта около 30 метров длиной перевозила в общей сложности 18 человек, среди них были трое несовершеннолетних. Спасательную операцию провело пассажирское судно Sea Jet 2, грузовое судно и катер.

Ожидается, что после крушения яхты людей доставят в порт Милос.

По информации агентства, в этом месте где дуют ветры силой от четырех до пяти баллов по шкале Бофорта.

Reuters пишет, что яхта была под британским флагом.

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