Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи

Санина снялась в короткометражном фильме “Метинвеста” “Металева зірка” и исполнила роль одного из лекторов, которые рассказывают студентам о металлургии.

“Вы знаете, что металлургия и музыка очень похожи? И я сейчас говорю не только о heavy metal, а вообще о любой музыке. И там, и там нужны ископаемые экстра класса, чтобы получился настоящий хит. В музыке – это мелодия и слова, а в металлургии – железная руда и уголь. Но где же найти эти самородки? Иногда ты хочешь по кругу в поисках того самого ритма. А иногда заглядываешь вглубь себя за забытыми мотивами. Разница в том, что в музыке наша цель – взрывной хит, а в металлургии – со взрывом все только начинается: зовешь друзей музыкантов, которые круто играют на своих инструментах. Джемите всю ночь. Собираете тонны классного материала. А уже утром заливаете трек в сеть и радуетесь, как круто получилось”, – обратилась она к слушателям.

ВИДЕОВидео: Робимо українське / YouTube

Контекст:

На сайте “Робимо разом” указано, что промышленная группа “Метинвест” работает уже 15 лет. За это время было произведено 142 млн тонн стали. Компания заплатила 164 млрд грн налогов, инвестировала $10 млрд в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях “Метинвеста” работает около 80 тыс. сотрудников, уточняется на сайте.

В видеопроекте “Металева зірка”, кроме Саниной, снялись украинский кулинар и ресторатор Дмитрий Борисов, телеведущий Дмитрий Комаров и вратарь донецкого “Шахтера” Андрей Пятов.

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