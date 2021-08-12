 

Во Львове водитель легковушки бежал от полиции: сбил пешехода и повредил три автомобиля

12.08.2021, 12:22, Новости дня
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Отмечается, что инцидент произошел 11 августа около 21.00 на улице Замарстыновской. Патрульные заметили, как водитель BMW обогнал поток автомобилей по встречной трамвайной колее. Сотрудники полиции дали ему сигнал остановиться, но водитель его проигнорировал и начал убегать.

Далеко он не уехал, подчеркнули в полиции.

“На перекрестке с улицей Заводской водитель не справился с управлением и сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем по инерции ударил еще три припаркованных автомобиля: две Skoda Octavia и Ford Focus. Это и остановило беглеца”, – говорится в сообщении.

Потерпевшего 21-летнего пешехода доставили в больницу, после оказания медпомощи его отпустили домой.

Нарушителем оказался 23-летний житель Львова, проверка показала, что он был трезв.

Водитель BMW пояснил свои действия тем, что у него права выданы на два года и уже имеются два штрафа. Мужчина хотел избежать третьего штрафа, чтобы не пересдавать снова экзамены на право управления автомобилем.

https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/2726115451023543

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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