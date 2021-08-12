“Брось курить, королева!”. Звезда “Великолепного века” Узерли снялась с бокалом и сигаретой

“С днем рождения меня”, – написала актриса.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Брось курить, королева! Ты пример для подражания! Глядя на тебя, миллионы хотят быть похожими на тебя! С днем рождения!” – прокомментировала подписчица vishenka6919.

“Милашка”, – отметила _everythingismeryem_.

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать Урсула – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

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