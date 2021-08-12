 

“Брось курить, королева!”. Звезда “Великолепного века” Узерли снялась с бокалом и сигаретой

12.08.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С днем рождения меня”, – написала актриса. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Брось курить, королева! Ты пример для подражания! Глядя на тебя, миллионы хотят быть похожими на тебя! С днем рождения!” – прокомментировала подписчица vishenka6919. 

“Милашка”, – отметила _everythingismeryem_.

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать Урсула – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Долой карантин! – Человечеству пора обзавестись иммунитетом, считает группа учёных

20.03 / Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа

07.12 / «Довольствуется отсутствием кризисов» — надежды Макрона на сближение с Московой не оправдались

29.12 / Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ

29.07 / В РФ снова зафиксирован рекорд смертности от коронавируса. Третий раз за месяц 799 умерших за сутки

10.08 / Похищенные во время войны редкие книги вернули в ФРГ российскому вузу

23.01 / Ученые обнаружили акульи зубы в окаменелости ящерицы-монозавра

24.05 / Иностранные компании пригласили стать резидентами «Иннополиса»

17.08 / Скорая в Севастополе сбила ребенка на скейте

13.05 / Онлайн-опрос по увековечиванию памяти Кернеса является заурядной пиар-акцией Терехова – эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика