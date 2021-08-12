Ученые установили, что чувствуют люди перед смертью

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12.08.2021, 12:18, Разное
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Ученые изучили ощущения человека перед смертью. Как оказалось, в этот момент люди чувствуют слабость и нежелание есть, а их дыхание замедляется.
Многие тысячелетия человечество пытается узнать тайну жизни и ее окончания. Похоже, ответ на эти вопросы нашли исследователи современности. Исследование, проведенное командой Кетрин Манникс, показали, какие ощущения люди испытывают в последние минуты жизни. Смерть, как утверждают ученые, является телесным процессом с целым рядом стадий и собственным развитием. Скорость данного процесса у разных людей не является одинаковой.

Однако большинство людей с приближением последних дней теряют интерес к питью и принятию пищи. Кроме того, умирающие испытывают недостаток энергии и глубокую усталость, которая ранее могла ощущаться во время болезней. Также меняется функция сна, в предсмертном состоянии он перестает способствовать восстановлению сил. Кроме того, человек перед смертью все меньше времени проводит бодрствуя. Сам же сон также меняется, превращаясь в аналог бессознательного состояния на все более длительные периоды.

Меняется у умирающих и дыхание, оно становится тяжелым и прерывистым, медленным. Далее все более замедляется, а после пауз и совсем прекращается. Спустя несколько минут прекращается биение сердца из-за того, что в нем закончился кислород.

Источник: vesti.ua



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