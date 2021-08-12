Мозг в кишечнике мог развиться раньше головного мозга

Австралийские исследователи изучили процессы формирования нервной системы человека. Эксперты уверены, что мозг в кишечнике мог развиться раньше головного. Исследование опубликовало издание Communications Biology.

Наука давно установила, что кроме головного мозга человек имеет также аналогичный орган, находящийся в кишечнике. Как и головной, а также спинной мозг, нервная система кишечника, или ENS, представляет собой нейронную сеть. Ее иногда называют вторым по важности органом нервной системы.

Команда экспертов из Университета Флиндерса под руководством профессора Ника Спенсера раскрыла не только особенности работы ENS, но и эволюцию этого органа. Изучив высококачественные видео биологической электрической активности кишечника, специалисты проанализировали состояние толстой кишки грызунов. Взаимодействие тысяч нейронов вызывает сокращения в ЖКТ, которое способствует пищеварительному процессу.

Выявленные при этом крупные пучки соединяющихся нейронов, как оказалось, запускают продвижение содержимого толстой кишки дальше. Этому способствуют как возбуждающие и провоцирующие действия, так и тормозящие нейроны, вызывающие блокировку деятельности. Сделанное австралийскими учеными открытие продемонстрировало, что кишечный мозг является более продвинутой сетью схем. Кроме того, он охватывает более широкий участок ЖКТ с большим количеством нейронов различного типа. Это доказывает, что кишечная нервная система развилась раньше, чем головной мозг.

Источник: 1nsk.ru