 

Орех назвали самым полезным и продлевающим жизнь продуктом для перекуса

12.08.2021, 12:18, Разное
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Американские исследователи из Гарвардского университета назвали орех наиболее полезным продуктом для перекуса. Его регулярное употребление укрепляет иммунитет и продлевает жизнь, придает чувство сытости надолго, что поможет не переедать, тем самым контролируя свой вес.
Орехи уменьшают вероятность возникновения онкологических опухолей, помогают и при профилактике болезней сердца и сосудов. Снизят они и количество низкоплотных липопротеинов, плохого холестерина и триглицеридов, улучшив состояние слизистой оболочки артерий, уменьшат риск тромбообразования. Регулярное включение этого продукта в рацион также улучшит сопротивляемость организма респираторными заболеваниям.

Статистика показывает, что среди любителей есть орехи наблюдается гораздо меньшая динамика заболеваемости и смертности от перечисленных выше недугов. Шансы же умереть у людей, на столе у которых орехи есть каждый день, уменьшаются на 20%. Витамины, минералы и клетчатка в них обладают также противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Особенно полезно принимать в пищу орехи лицам, склонным к риску возникновения сердечного приступа. Не стоит отказываться от них и при соблюдении диеты.

Источник: inosmi.ru



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