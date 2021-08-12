Орех назвали самым полезным и продлевающим жизнь продуктом для перекуса

Американские исследователи из Гарвардского университета назвали орех наиболее полезным продуктом для перекуса. Его регулярное употребление укрепляет иммунитет и продлевает жизнь, придает чувство сытости надолго, что поможет не переедать, тем самым контролируя свой вес.

Орехи уменьшают вероятность возникновения онкологических опухолей, помогают и при профилактике болезней сердца и сосудов. Снизят они и количество низкоплотных липопротеинов, плохого холестерина и триглицеридов, улучшив состояние слизистой оболочки артерий, уменьшат риск тромбообразования. Регулярное включение этого продукта в рацион также улучшит сопротивляемость организма респираторными заболеваниям.

Статистика показывает, что среди любителей есть орехи наблюдается гораздо меньшая динамика заболеваемости и смертности от перечисленных выше недугов. Шансы же умереть у людей, на столе у которых орехи есть каждый день, уменьшаются на 20%. Витамины, минералы и клетчатка в них обладают также противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Особенно полезно принимать в пищу орехи лицам, склонным к риску возникновения сердечного приступа. Не стоит отказываться от них и при соблюдении диеты.

Источник: inosmi.ru