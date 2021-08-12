Мнение: Письмо: “Классный мужик хочет похвастаться”

Обещанное письмо, где в каждой строчке – колпачки на партнере или короны на себе.

Строго – в каждой.

Ищите все и описывайте.

Напоминаю. Чтобы увидеть колпачок на партнере, надо сравнить факт, касающийся партнера, и интерпретацию автора. Чтобы увидеть корону на авторе, надо сравнить факт, касающийся автора, и его самопрезентацию.

Но факты не должны подменяться вашими лазами в чужую голову, как здесь. Не надо придумывать, как герой относится, что он скрывает, как он действует на стороне, что он думает и так далее. Не позорьтесь. Если вы до сих пор не понимаете, что такое факт, читайте молча.

Факт – это то, что человек делает, в том числе сам автор, не только герой. Сам факт действий и факт речи, в том числе акценты в письме. А интерпретация касается целей и мотивов. Как правило цель и мотив у любого действия или речи – на поверхности, самое простое и буквальное, цели и мотивы включены в сами действия и в саму речь, они очевидны взгляду без проекций. А колпачки на партнере и короны на себе – это способ придать мотивам и целям совсем другое, тайное, скрытое, запутанное, часто обратное толкование, чтобы порадовать себя, утешить, чтобы воспеть себя в гимнах. В зависимости от аппетитов короны – размер таких искажений.

marcy_darcy

Уважаемые Эволюция и комментаторы, помогите пожалуйста, выбраться из ситуации, которая очевидна, как белый день и входила в которую я с широко открытыми глазами,

но залипла и нормально выйти из которой сейчас не знаю как.

Дано: М и Ж, обоим около 50 лет.

Сейчас я свободна, он женат, а в остальном: у каждого по 2 детей, дома, машины, работа, здоровье – все ок.

Имидж у обоих норм: я – 2 в/о, с хорошей з/п, без лишнего веса, згт, спорт 5 раз/нед, косметолог, массажист, стоматолог и т.п.,

он – понятное дело, так не заморачивается, да и зачем это тому, кто каждые два года покупает новую БМВ последней модели))

Моим детям по 18 (девочки, умные, красивые, полностью определившиеся с профессиями, настроенные на учебу в очень крутых вузах и очень много для этого делающие, надеюсь, что все получится).

Его дети постарше года на 3, мальчики, тоже в полном порядке, живут пока вместе с родителями в громадном доме.

Познакомились мы на работе лет в 25, потом надолго потеряли друг друга из виду.

Пять лет назад ему по бизнесу стали нужны мои услуги, он нашел меня через бывшего мужа, мы очень хорошо работаем вместе с тех пор

(для меня это непыльная, хорошо оплачиваемая подработка). Все вопросы решались всегда по эл.почте, редко по телефону, никаких проблем никогда не было.

В последний год он стал чаще звонить, рассказывал как и куда ездил, поступали дети, как уберечься от вируса и т.п. – обычные разговоры взрослых коллег в общем.

Потом вдруг прошлым летом про какие-то корпоративы 20 летней давности,

а закончилось все: приезжай ко мне в загородный дом, посмотришь, что я там понастроил, на катере покатаемся и тп.

Я с темы съехала: я на работе и тп. Думаю: совсем ох..ели эти олигархи.

Потом меня перевели на удаленку и уже осенью: приезжай хоть на день, здесь такая красота, увидишь – обалдеешь.

Я подумала: классный мужик хочет похвастаться, я его хорошо знаю, меня эта поездка ни к чему не обязывает, время есть.

Прикатила. Красота там нереальная: из окна река с кувшинками, белые лебеди, деревья всех цветов осени – райское место.

Время до двух ночи пролетело в разговорах незаметно, благо общих тем – вагон.

Никакой романтики не было, кроме: все меняются, кроме тебя.

Я такие комплименты давно пропускаю мимо ушей, т.к. знаю, как действительно выгляжу.

Косметологу ставится задача – ухоженная, а не молодая.

Благодаря спортивной фигуре и актуальной одежде эффект действительно получается неплохой.

Спрашиваю: где я буду спать? Он: как где, со мной. Я спокойно: нет. Он: как нет? Я: если я одна, то это не значит, что я должна со всеми вами спать.

Он: действительно, не должна.

Он мне всегда нравился, но просто как интересный, веселый, успешный мужик.

Я по работе много знаю таких, как он, но мне никогда в голову не приходило, что можно иметь с ними какие-то отношения, тем более, с женатыми.

Мой бывший муж такой же, но мои личные доходы гораздо скромнее, чем у них: у меня нет джипа, пока не получается уйти в свой бизнес, предстоит покупка нового дома.

Поэтому я только и делала последние 10 лет (с момента расставания), что без конца училась и работала, как лошадь.

Даже дети как-то сами выросли, благо, они такие же, как я.

Уехать было не вариант: 150 км по кромешной тьме. Я сказала, что могу лечь на диване. Он: я не буду приставать.

В общем легли спать на громадной двуспальной кровати. Я: со мной такое первый раз. Он: со мной тоже.

Посмеялись. Утром позавтракали, я уехала.

Еще месяца через три, уже зимой, звонит пьяный: приезжай, снегоходы, природа..

Тебе надо больше думать о себе, замуж выходить, а не работать без выходных.

Я к тому времени полежала в больнице, пошла на терапию

(еще осенью был единичный эпизод ПА, который меня так напугал, что никаких денег не жалко, лишь бы это не повторилось),

озверела от постоянной тревоги с этой пандемией, обломалась с отпуском…

В общем, снова приехала и осознанно напилась. Это было начало весны.

В момент первой близости он сказал: как же долго я этого хотел.

Оказалось, все пять лет. Никогда ни с кем он так не боялся получить отказ.

Я про себя подумала, что каких только чудес не бывает: ты, наконец, своего добился, я – неплохо отвлеклась.

Я честно думала, что это разовое приключение: созваниваемся мы с ним раз 5 в год, ну поставит он себе галочку напротив моей фамилии – мне то что?

Но я ошиблась.У него просто талант придумывать, чем заняться в выходные + есть время и деньги.

Поэтому началось: поездки в самые красивые места,

приготовление на открытом огне каких-то изысканных блюд, смех до утра (после того, первого раза, алкоголя не было никогда) и тп.

Ни разу не было, чтобы я приехала просто так или мне пришлось бы что-то делать.

Я старалась помогать, но, сами понимаете, в таком формате это просто часть отдыха.

Я к концу недели устаю как проклятая, поэтому такое времяпрепровождение оказалось для меня супер удовольствием.

чем больше проходит времени, тем больше я понимаю, что продолжаться это может реально годами.

у нас с ним вообще не бывает конфликтов и всегда есть о чем поговорить.

В сексе он очень сильно старается и заниматься им может часами.

Я спрашивала его про то, что ему нравится, может, говорю, что-нибудь сделать.

Он посмеялся. Ответ был: секс нормальных людей сильно отличается от того, что ты видела в порно))

Просто будь собой, я до 50 лет не знал, что секс – это может быть так кайфово.

Я говорю: разве секс может быть не кайфовым? Посмотрел, как на дуру: конечно, может.

У нас есть общее хобби – если вдруг возникнет пауза, то на эту тему можно будет говорить бесконечно.

Меня начало качать уже на второй месяц.

Он тоже говорит, что думает обо мне каждый день. А если угораздит подумать на ночь, то может вообще не уснуть.

Я говорила, что в такую историю впуталась первый раз и мне тяжело: нет ни одного человека, с которым я могла бы ее обсудить (кроме психотерапевта).

Я не раз говорила, что все это надо прекращать, пока не случилось каких-либо неприятностей.

Я говорила, что если это все откроется, то его будут оправдывать абсолютно все, а про меня скажут, что это я его совратила.

Требование об абсолютной конспирации было мое: я сказала, что в моем доме мои дети, поэтому звать мне его некуда.

У меня девочки, я не считаю, что им нужен такой пример перед глазами.

Баб у таких мужиков, сами понимаете, бывает тьма.

Насколько я поняла, жену там ничем не удивить.

Я говорила – боюсь где-нибудь спалиться. Он: давай в открытую.

Я: если ты через пару месяцев передумаешь, то тебе все всё простят.

Замолчал, больше эту тему не поднимает.

Пыталась его как-то провоцировать.

Говорю: я же тебе нравлюсь, значит, ты должен обо мне позаботиться.

Кто из нас двоих лучше разбирается в мужиках? Конечно, ты.

У тебя в телефоне 1000 мужиков. Познакомь меня со свободным.

Сказал, что перерыл всю записную книжку, достойных нет, может, среди женатых искать?

А у меня отец моих детей был женатым. Знаем, плавали. На момент знакомства у него была семья и любовница.

Когда все началось, то жена сказала, что никогда не даст развода, любовница попыталась повеситься.

В итоге он не стал разводиться, просто детям установили отцовство и все имущество он оформлял на меня.

Психотерапевт спрашивал: вы ему хоть раз говорили, что вас не устраивает то, что он женат.

Нет, прямо не говорила.

Мне почему-то кажется, что если его не устраивает его жена, то он должен сам от нее хотеть уйти.Разве я не права?

Психотерапевт предположил, что с браком там не все в порядке, раз таких взрослых детей при наличии всех возможностей держат в родительском доме: боятся остаться наедине.

Это и так понятно было, после того, как он мне рассказал, что на НГ они за столом чуть ли не молча вчетвером час за столом просидели, а он загадал желание про меня.

Он мне не раз говорил, что я его вернула к жизни.

Типа он думал, что 50 это уже, а оказалось, что это еще.

Я, говорит, ни разу в жизни не смеялся ночь напролет.

Похудел, сменил прическу, айфон наконец понял зачем нужен самый крутой

(зимой он был чуть ли не в депрессии и меня уверял, что фигли менять, если этот работает, а они всегда работают – не менять что-ли никогда?)

Короче, заявил мне, что я в него вдохнула жизнь.

Но получается, что я неплохо поработала на его жену – мужик стал в полном порядке.

В общем, как я понимаю, мне надо самой о себе позаботиться и постараться как-то из этой истории выйти.

Не суть куда: просто на волю или в новую историю с этим же человеком.

Я паровоз?

Он видит, что мне очень нравится, но ничего не делает.

Тему любви ни я ни он никогда не поднимали, но у него была фраза про то, что серьезные темы мы не обсуждаем.

Моя корона от этого съезжает и я вижу правду: я ему нужна, чтобы выдерживать брак.

Я совсем не альтруистка: как говорится, если вы больны не мной, то и лечитесь за свой счет.

Подвесить ситуацию и подождать пока или султан или ишак? Но как?

Требовать его развода мне гордость не позволит, а в случае отказа – моя корона меня же и раздавит.

Поругаться на отвлеченные темы? Пробовала, не получилось. Я, говорит, понял, что ты меня провоцируешь, не выйдет.

Уважаемая Эволюция и комментаторы, посоветуйте, пожалуйста, как мне с наименьшими потерями вырулить в собственную жизнь, чтобы перестать быть красивым украшением чужой.

Спасибо, за то, что вы делаете.