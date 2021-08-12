Мнение: Падение Газни

Талибан за последние сутки захватили столицу провинции Газни. Город расположен в 150 километрах от Кабула. Это уже 10-я провинциальная столица с прошлой пятницы.

Преодолев не самое большое сопротивление, Талибан захватил тюрьму, полицейское управление, штаб-квартира губернатора. Городские чиновники и руководство полиции бежали в Кабул. С ними бежал и губернатор провинции, а также начальник полиции.. При этом талибы сопровождали кортеж губернатора до выезда из города, что намекает на некие договорняки. В самом городе талибы захватили различные трофеи, а также освободили своих боевиков из местной тюрьмы, пополнив свои ряды.

В американских СМИ вчера давали 90 дней до захвата Талибаном Кабула.



Губернатор Газни покидает город.

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