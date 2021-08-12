 

Мнение: Вертикаль

12.08.2021, 12:02, Разное
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Руководитель МЧС Зиничев прибыл по поручению Путина в Якутию для работы в зоне лесных пожаров.

С одной стороны, фраза, конечно, ритуальная — в нашей стране всё делается только по поручению Путина. С другой — недоумение очевидно. Второй месяц Якутия горит, причем якутские пожары по площади — это половина того, что вообще горит по всей стране, дым от пожаров накрыл даже Урал и Северный полюс. А министр ждет — поручит ему президент прибыть или нет.

В который раз возникает вопрос о «вертикали управления». Когда ее вводили, ей пели хвалебные оды. Уж она-то, вертикаль, сконцентрирует все полномочия и ресурсы в руках самых лучших и самых опытных. И они-то, самые лучшие, поведут нас к зияющим вершинам.

На деле оказалось, что для повседневной жизни вертикаль годится весьма посредственно, так как возникает анекдот, который я услышал в Петербурге: и рабочие есть, и деньги выделены, и рубероид завезли. Но чтобы начать работы по ремонту крыши дома, нет указа президента. А потому и не начинаем.

Но проблема в том, что и в чрезвычайной ситуации вертикаль не сильно лучше, хотя казалось бы — именно такая структура наиболее эффективна в экстремальных обстоятельствах. Но мы неоднократно убеждались в том, что президент, которому постоянно не хватает полномочий и времени (самый веский аргумент, чтобы поддержать его кандидатуру на очередных выборах) именно в момент чрезвычайной ситуации мастерски исчезает, перепоручая заниматься катастрофами своим подчиненным. Тогда неизбежен логичный вопрос — если эта система не работает в обычной жизни, и никак не демонстрирует своей уникальной работоспособности в чрезвычайных ситуациях — для чего она нам? В чем смысл «вертикали», если она не про управление вообще?

Источник: Эль Мюрид



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