Мнение: Отличается ли Владимир Дубровский от Саши Белого?

Блогер Cansee прислал мне письмо с оправданием героев школьной программы, Владимира Дубровского и безымянного старика из сказки про рыбака и рыбку. Напомню, мы с вами ругали их несколько дней назад (ссылка). Публикую апологию:

Здравствуйте, Олег.

Я прочитал в вашем блоге статью «Сказка о рыбаке и рыбке». И, несмотря на то, что в общем я разделяю ваше мнение относительно школьной программы – конкретно относительно “Дубровского” и “Сказки о рыбаке и рыбке” я с Вами не согласен.

Дубровский — натуральный бандит, пушкинский аналог персонажей из «Бумера» и «Бригады»

Никакого сравнения вообще. Всякие там “Бригады” для чего пошли в бандиты? По их же собственным выражениям, чтобы “поднять бабла”. Для этого они грабили, шантажировали и убивали. А Дубровский чего хотел? Отомстить за смерть отца одному конкретному человеку. Никаких злодейств он не совершал и даже свою месть не исполнил. Кроме того, Дубровский был всесторонне образован — мог как выступить учителем французского для девушки, так и без проблем отбиться от медведя. Кроме того, он ни с какой стороны не был нытиком, проблемы решать умел и не падал духом даже в очень сложных ситуациях.

Ничему хорошему его история научить школьников не может

Даже без учёта перечисленного выше, посыл произведения легко ясен. Дубровский отказался от мести ради любви. Он ненавидел убийцу своего отца, но смог победить свою ненависть. Более того — он смог это сделать даже несмотря на то, что никакой надежды быть вместе со своей возлюбленной у него не было. Победа над ненавистью ради любви — это нужно любому поколению. Это вечная ценность.

Бабка плохая, а дед няшка

Собственно, так оно и есть. По одной-единственной причине. Бабка постоянно ругалась даже на тех, кто приносит ей блага — то есть на деда. А дед жил мирно и относился хорошо ко всем.

И в какие времена? Когда лес покупать не надо, а дом за два дня ставили всей деревней – то есть он ещё и не смог с другими крестьянами выстроить отношения

Послушать эту тётку — так можно подумать, что она в те времена жизнь прожила. А на самом деле — совершенно наивные слова. Лес-то был барский. За самовольную рубку леса барин крепостного по голове бы не погладил. И скрыть это было бы нельзя, потому что у барина сразу же появились бы вопросы — откуда это у тебя новый дом? Где взял лес? Кто помогал строить вместо того, чтобы на барщине работать? И расправа была бы быстрой и суровой.

А ещё этот дед абсолютно безрукий – даже не мог смастерить своей жене корыто нормальное

Я бы с удовольствием посмотрел, как эта тётка смастерит корыто, оставшись в лесу без инструментов. Раз она так хорошо знает те времена — должна бы знать, что любой железный инструмент стоил очень, очень дорого. Это не сейчас, когда в хозмаге через дорогу можно кувалду и долото купить за копейки. Тогда за это можно было целое состояние отдать. Откуда такой инструмент мог быть у бедняка? А без железного инструмента как делать корыто? Деревянным скребком прокорябывать? Попробовала бы сама, прежде чем писать откровенную чушь.

Ведь старуха прожила всю жизнь с нищим мужиком – в землянке!

А с чего бы ей жить с другим мужиком? Раз её выдали замуж за нищего — значит, приданного у неё не было. Никакими другими достоинствами она тоже не блистала — судя по тому, что ничего хорошего для семьи сделать не смогла и при этом постоянно бранилась. Что она сама сделала такого, за что её стоило бы вознаграждать? Дед хотя бы невод закидывал и рыбку поймал. Что сделала старуха? Кроме брани и непомерных требований — ничего. Абсолютно ничего.

Собственно, тётка-критик как раз и показывает нам типичную психологическую модель такой старухи. Сама предложить мужчине ничего не может, но вот требований — выше крыши. Это объясняет, почему она не поняла этой сказки. Как ей понять, если у неё мировоззрение той самой старухи? Все кругом ей обязаны по умолчанию.

А сказка тем временем тоже даёт совершенно понятный посыл — не стоит постоянно завышать свои требования. Дали тебе что-то — будь благодарен, вместо того чтобы требовать всё больше и больше. Современным людям тоже этого ой как не хватает. Если бы хватало — правительство ругали бы значительно меньше.