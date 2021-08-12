Ми-8 на Камчатке упал в озеро на глубину 137 метров

Определено место падения Ми-8 на Курильском озере, а также глубина — 137 метров, расстояние от берега составляет около 700 метров, сообщили в ГУ МЧС.

Оборудование для глубоководных работ в ближайшее время будет доставлено на озеро, передает ТАСС.

«Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. По словам спасателей, на больших глубинах требуется дополнительное оборудование, предназначенное для выполнения специальных глубоководных работ (…) Работы продолжаются», – сказали в ведомстве.

Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. По предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа.

Первых выживших подняли из воды сотрудники заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Пострадавшие были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

Начата прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.

Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал подробности спасения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал спасение восьми пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение, «ситуацией, близкой к чуду».