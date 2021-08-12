 

Шойгу оценил обстановку в Афганистане

12.08.2021, 11:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодняшняя ситуация в Афганистане намного сложнее, чем была после вывода из страны контингента советских войск, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сложнее. Намного сложнее», – передает ТАСС слова Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям железнодорожных войск.

Комментируя фотоснимок тридцатилетней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер «каких-то талибов», министр сказал, что движения «Талибан» (запрещено в РФ) тогда еще не было. «Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной – моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», – прокомментировал министр фото.

Ранее разведка США предсказала скорый захват Кабула талибами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Семья Тищенко получала сотни миллионов с бюджета на схемах с Подольско-Воскресенским мостом – Bihus.Info

31.03 / Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю

14.07 / “Принято с особым цинизмом”. Офис президента прокомментировал решение Верховного Суда по делу Тупицкого

13.02 / В МВД исключили версию теракта в торговом центре во Владикавказе

07.07 / Полицейского зарезали за замечание двум нетрезвым мужчинам в Подмосковье

09.03 / На Украине захотели заменить русский язык английским

05.04 / Nissan запатентовал в РФ две новые модели

31.05 / Путину выгодно, чтобы Лукашенко был изгоем – Венедиктов

31.10 / Власти Челябинска опровергли смерть пациентов после взрыва в поликлинике

09.01 / От коронавируса умер личный врач папы римского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: r[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика