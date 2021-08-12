Шойгу оценил обстановку в Афганистане

Сегодняшняя ситуация в Афганистане намного сложнее, чем была после вывода из страны контингента советских войск, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сложнее. Намного сложнее», – передает ТАСС слова Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям железнодорожных войск.

Комментируя фотоснимок тридцатилетней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер «каких-то талибов», министр сказал, что движения «Талибан» (запрещено в РФ) тогда еще не было. «Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной – моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», – прокомментировал министр фото.

Ранее разведка США предсказала скорый захват Кабула талибами.