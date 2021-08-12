 

Путин поздравил сборную РФ с победой на Международной олимпиаде по химии

12.08.2021, 11:42, Новости дня
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Президент Владимир Путин обратился к российской сборной, участвовавшей на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио и взявшей там золотые медали.

«Хорошо понимаю, что этот яркий успех дался нелегко, что каждому из вас пришлось много потрудиться. В борьбе с сильными и подготовленными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета, умение нестандартно, творчески мыслить и стремление победить. Подтвердили, что наше образование по праву пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции», – отмечается в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил учителей и наставников победителей, назвав их педагогический талант и упорную работу безусловными слагаемыми достижений россиян на олимпиаде.

Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва) завоевали золотые медали на олимпиаде, которая стартовала в Токио 25 июля и проходила в дистанционном формате. Всего в знании химии состязались представители 79 стран, причем участие каждого в олимпиаде индивидуально, как и присуждаемая победа, однако выступают претенденты в составе сборной страны.



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