 

Легкоатлетка Магучих о критике ее совместного фото с россиянкой: Это опыт, который делает меня сильнее

12.08.2021, 11:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я представляю Украину с 2017 года, для меня эта медаль очень важна. После победы мы поздравляли друг друга, и в этом нет никакой политической позиции. У нас свобода мысли, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует – это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее”, – заявила Магучих.

Она добавила, что “не оспаривает тот факт, что между Украиной и РФ идет война”.

“Я уважаю воинов, благодаря которым мы выступаем на международной арене”, – заявила Магучих.

Также спортсменка рассказала, что у замминистра обороны Анны Маляр запланирована с ней встреча, о которой все узнают позже.

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube
Контекст:

Магучих, выиграв бронзу на Олимпиаде в Токио 7 августа, обнялась с россиянкой Ласицкене. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у нее запланирована встреча с Магучих сразу после возвращения спортсменки из Токио, и призвала “прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение”.

За легкоатлетку вступились другие спортсмены-олимпийцы – каратист Станислав Горуна, борец и нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.12 / Флинн допустил, что Трамп может ввести в колеблющиеся штаты войска для проведения перевыборов

28.03 / NBC – самый кровавый день переворота — путчисты в Мьянме убили более 100 гражданских

29.11 / Бой Тайсона и Джонса завершился ничьей. Видео

10.03 / Пребывание Нацгвардии США в Капитолии продлили до 23 мая

09.08 / Устроившего поножовщину возле кафе мужчину задержали в Москве

08.05 / Ученые исследовали поведение черепах в Саргассовом море

07.08 / Задержание россиян в Белоруссии назвали результатом украинской провокации

28.08 / Зеленский после нападения под Харьковом вспомнил про «лихие 90-е»

05.08 / Саакашвили рассказал о планах стать премьером Украины

31.08 / Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова мужчине перед ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика