 

Ресторатор Борисов поделился рецептом “металлургического борща”

12.08.2021, 11:28, Новости дня
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“Украинский борщ – гастрономический произведение искусства. Как у “Метинвеста” – сталь и чугун. И подход к их созданию очень похож. Сначала надо сварить бульон, процедить его, обработать овощи и мясо. Вот и сплав стали тоже доводят до определенного состояния. Его необходимо сбалансировать по температуре и химическому составу. Не стоит забывать и о специях – в кулинарии они раскрывают вкус борща, а в металлургии – улучшают процесс плавления металла”, – сказал Борисов. 

Скриншот: Робимо українське / YouTube

Когда кулинар добавлял в борщ соль, перец, лавровый лист, в ролике показали “специи” для металла – хром, медь, кремний и бор.

“Варим все это в специальной кастрюле. Время разливать и подавать на стол. Вот мы научились готовить металлургический борщ”, – резюмировал он. 

Контекст:

На сайте “Робимо разом” указано, что промышленная группа “Метинвест” работает уже 15 лет. За это время было произведено 142 млн тонн стали. Компания заплатила 164 млрд грн налогов, инвестировала $10 млрд в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях “Метинвеста” работает около 80 тыс. сотрудников, уточняется на сайте.

В видеопроекте “Металева зірка”, кроме Борисова, снялись фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Дмитрий Комаров и вратарь донецкого “Шахтера” Андрей Пятов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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