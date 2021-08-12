 

Названы лауреаты композиторского конкурса “Украинская концертная увертюра”

12.08.2021, 11:28, Новости дня
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Музыкальные произведения композиторов прозвучат 19 августа во время финального концерта, который пройдет в Национальном музее истории Украины и будет посвящен Дню Независимости Украины. Произведения победителей исполнит Национальный симфонический оркестр Украины Также во время концерта состоится церемония награждения лауреатов конкурса. 

Целью композиторского конкурса, отмечается на сайте, было желание “раскрыть музыкальный потенциал страны и создать современную увертюру, которую можно будет использовать во время всех торжественных официальных мероприятий”. Заявки на участие в конкурсе подали более 40 авторов, из которых 35 были допущены к конкурсу.

Помимо увертюр победителей зрители услышат музыкальные произведения украинских и мировых композиторов, а также выступление Национальной капеллы “Думка”. 

Контекст:

Конкурс “Украинская концертная увертюра” стартовал в ноябре 2020 года. Победитель конкурса также получит приз в размере 100 тыс. грн, а конкурсанты, занявшие второе и третье места, получат в качестве вознаграждения по 75 тыс. грн и 50 тыс. грн соответственно. В мае 2021 года организаторы назвали имена полуфиналистов конкурса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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