 

Euronews – забор на границе с Белоруссией обойдётся Литве в €152 млн

12.08.2021, 11:22, Новости дня
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Официальный представитель Еврокомиссии заявил, что Брюссель не будет финансировать из бюджета ЕС возведение заграждений на границе Белоруссии и Литвы для защиты от нелегальных мигрантов. Поэтому правительству Литвы придётся справляться своими силами — причём ориентировочная стоимость этих работ составит €152 млн, передаёт Euronews.

Брюссель не будет финансировать из бюджета Евросоюза строительство забора на границе Белоруссии и Литвы — об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. Ранее комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон в ходе своего визита в Литву заявила, что такое заграждение может быть «неплохой идеей», но это не означает, что выделяемые Литве средства пойдут на его возведение.

АДАЛЬБЕРТ ЯНЦ, официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам: Еврокомиссия не финансирует строительство заборов или барьеров. Мы всегда очень внимательно следим за тем, чтобы средства, которые имеет ЕС в своём распоряжении для управления границами, использовались там, где они наиболее необходимы. В настоящее время в очень тесном сотрудничестве между Еврокомиссией и властями Литвы продолжается работа по определению точных сумм, которые необходимы, — и того, на что именно они будут потрачены. 

Таким образом, четырёхметровый забор из стержневой сетки и колючей проволоки на границе с Белоруссией Литве придётся возводить своими силами. Ориентировочная стоимость работ составит 152 миллиона евро.

Во вторник литовский парламент одобрил поправки к ряду законов для правового регулирования строительства. В свете кризиса, связанного с наплывом мигрантов с территории Белоруссии, оно объявлено «государственным проектом особой значимости» — что упрощает многие процедуры и позволит ускорить его реализацию. 

Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.



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