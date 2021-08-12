CNN – курс на победу в Лиге чемпионов — парижане многого ждут от Месси

Во французской столице болельщики футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» ликуют и приветствуют нового игрока — знаменитого Лионеля Месси. Как передаёт CNN, со знаменательным переходом «лучшего футболиста всех времён» парижане поверили, что, наконец, смогут одержать победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Париж в предвкушении — весь мир ждёт первую пресс-конференцию Лионеля Месси с его новым клубом. Сейчас до неё осталось чуть больше получаса.

БОЛЕЛЬЩИКИ: Месси! Месси! Месси! Месси! Месси! Месси!

Воодушевлённые болельщики «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») уже ликуют и приветствуют Месси возле его отеля, на стадионе и, конечно, в аэропорту. Первый официальный выход в свет футболиста во французской столице состоялся ещё во вторник — он встретился с другими игроками, руководством клуба и подписал финальные документы. Как сообщается, он заключил двухлетний контракт стоимостью 80 миллионов долларов — куда меньше, чем Месси зарабатывал раньше, но всё равно это больше, чем могут позволить себе большинство других клубов.

Давайте побеседуем со старшим продюсером CNN Саскией Вандорн, которая сейчас с нами на связи в прямом эфире из Парижа. Рады вас видеть, Саския. Итак, от Месси ждут многого. Что, как ожидается, он скажет в следующем часе относительно своего знаменательного перехода в парижский клуб? И конечно, расскажите нам, как события развиваются на данный момент.

САСКИЯ ВАНДОРН, старший продюсер CNN: Нам не слишком много известно относительно того, какие он сделает заявления. Но с уверенностью могу сказать вам, Розмари, что все здесь действительно замерли в предвкушении. Болельщики с нетерпением ждут пресс-конференции — её трансляцию будут показывать на экране, который вы видите позади меня. Так что у нас будет возможно наблюдать за всем происходящим.

Болельщики собрались здесь, но многие сейчас также стоят в очереди и у стадиона «ПСЖ», пытаясь заполучить футболку с номером 30 — именно под этим номером теперь будет играть Месси. Только вчера «ПСЖ» опубликовал видео, где показано, как новый игрок проходит медобследование и получает клубную форму.

И я хочу ещё немного рассказать про вчерашний день, когда Месси прибыл в Париж. Это был знаменательный день для болельщиков, который разительно отличался от трогательного воскресного прощания футболиста в Барселоне. Вчера, когда он сюда приехал, его встречали фейерверками, включали генератор дыма. Он махал фанатам из окна. Именно на такую встречу рассчитывали болельщики. Давайте послушаем, что нам заявил один из них.

БОЛЕЛЬЩИК: Вы спрашиваете, рад ли я, что величайший футболист всех времён, лучший игрок в истории переезжает в Париж? Ну конечно же! Это круто, великолепно, замечательно. Это ещё одно сообщение, которое мы транслируем Европе и всему миру: что «Пари Сен-Жермен» растёт и набирается сил. Это потрясающе. Можно сказать, мечты сбываются.

САСКИЯ ВАНДОРН: Фанаты, наконец, верят, что с Месси у них есть шанс одержать победу в Лиге чемпионов (УЕФА. — ИноТВ). Он шестикратный обладатель «Золотого мяча», четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. То что нужно. Они делают ставку на Месси. Вместе, конечно же, с Неймаром и (Килианом. — ИноТВ) Мбаппе они действительно составят сильную тройку. Розмари?

И правда очень интересно. С нами на связи в прямом эфире из Парижа была Саския Вандорн. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 августа 2021 года.