Корреспондент – в Полтаве снесли балкон, с которого выступал Гитлер

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12.08.2021, 11:22, Новости дня
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В украинской Полтаве демонтировали балкон, с которого, как утверждают историки, в 1942 году выступал с речью Адольф Гитлер. Как пишет «Корреспондент», городские власти заявили, что балкон был аварийным и представлял опасность для прохожих, однако пообещали вернуть его на место после реставрации.


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В Полтаве демонтировали балкон, с которого, как утверждают историки, в 1942 году выступал с речью Адольф Гитлер. Как пишет «Корреспондент», балкон снесли с исторического здания на улице Еврейской.

То, что балкона нет, заметили активисты общественной организации SavePoltava. Они же подготовили обращение о реставрации балкона и возвращении его на место.

Городские власти заявили, что балкон был аварийным и представлял опасность для прохожих. Чиновники пообещали вернуть балкон после реставрации. 

Как отмечает издание, особняк, с которого демонтировали балкон, появился на углу улиц Европейской и Филиппа Орлика в конце XIX — начале XX века в качестве дома пастора немецких колонистов.

В разные периоды времени в здании проживали секретари обкома КПСС, была поликлиника, в годы Второй мировой там размещался штаб 6-й и 8-й армий генерала Паулюса. С 1966 года там размещался детский сад.



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