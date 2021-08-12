«Дворцовый переворот» — Fox News прокомментировал скандальную отставку губернатора Нью-Йорка

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ушёл в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Как отмечает Fox News, по странному совпадению обвинения посыпались сразу после победы Джо Байдена на выборах, а генеральный прокурор штата, написавшая огромный доклад о неподобающем поведении Куомо, открыто метит в губернаторы.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Я часто с ним разговаривал. Он друг. Я считаю, он очень хорошо работает. Я говорю на полном серьёзе.

«Он — золотой стандарт. Он очень хорошо работает. Он друг. Я говорю на полном серьёзе». Они все говорили на полном серьёзе. Знаете, они все говорили это на полном серьёзе примерно до… ровно до декабря 2020 года, когда кандидат в президенты боро Манхэттен, женщина по имени Линдси Бойлан, написала серию твитов, в которых обвинила Эндрю Куомо в «домогательствах». Имелись в виду сексуальные домогательства.

Если верить Бойлан, преступление произошло более чем двумя годами ранее, в 2018-м, но мы ничего об этом не слышали. Итак, первый вопрос: почему Линдси Бойлан ждала два года, чтобы рассказать нам о случившемся? Этот парень — губернатор одного из важнейших штатов в стране, так почему же она не заговорила раньше? Например, до того как ему вручили премию «Эмми»? Мы не можем знать наверняка, но она явно выбрала политически важный момент, чтобы высказать свои обвинения в Twitter.

Линдси Бойлан предала это дело огласке практически сразу после того, как СМИ объявили о победе Джо Байдена на президентских выборах. Ого! Может быть, когда этот результат был объявлен, Эндрю Куомо в ту же секунду перестал быть полезным — и пришло время раздавить его и заменить кем-нибудь, кого легче контролировать?

Если вам кажется, что это теория заговора, значит, вы живёте не в Нью-Йорке, где подобный образ мыслей распространён. У штата Нью-Йорк давняя история дворцовых переворотов, многие из которых инициировала генеральная прокуратура, а это повод встревожиться.

На самом деле, Эндрю Куомо и сам когда-то поступил так же. Помните, он был генпрокурором Нью-Йорка. И он использовал свой аппарат, чтобы провести расследование в отношении своего тогдашнего босса (губернатора штата Нью-Йорк. — ИноТВ) Элиота Спитцера — парня в чёрных носках*, припоминаете? Затем Куомо сам стал губернатором. В Нью-Йорке такое бывает. Это не совсем демократия. Больше похоже на позднюю Османскую империю. Но это там очень распространено. Может быть, сейчас именно это и происходит?

Посмотрим. Нынешний генеральный прокурор Нью-Йорка — женщина по имени Летиция Джеймс. Джеймс не скрывает собственных политических амбиций, потому что теперь это необязательно. Кому какое дело? Ранее в этом году она заявила, что аббревиатура ГП — вы думали, это «генеральный прокурор» — на самом деле означает «губернаторские притязания». Как раз про неё!

Ещё до того как её избрали на нынешнюю должность, которую она с первого дня использовала не по назначению, Джеймс пообещала начать политическое расследование в отношении бизнеса Дональда Трампа в Нью-Йорке. Не потому, что у неё были конкретные доказательства нарушения закона — доказательств не было, она даже не утверждала, что они есть! — но потому, что он (Трамп. — ИноТВ) ей не нравился. Это обещание она впоследствии выполнила. Такого ли правосудия вы хотите?

Итак, есть основания считать мотивы Летиции Джеймс сомнительными. Мягко говоря. И ваши сомнения усугубятся, если вы станете одним из трёх живых американцев, действительно прочитавших недавно представленный ею 165-страничный доклад об Эндрю Куомо. Доклад, из-за которого он сегодня ушёл в отставку. Чем больше вы вчитываетесь в этот доклад, тем вероятнее вы заметите абсурдность многих фрагментов текста. Они нелогичны.

К примеру, на странице 148 Летиция Джеймс обвиняет Эндрю Куомо в том, что тот, цитирую, «позволял высокопоставленным сотрудницам сидеть у него на коленях во время официальных мероприятий». Действительно, звучит довольно гаденько. И Летиция Джеймс явно была того же мнения: далее она охарактеризовала сидение на коленях как свидетельство, цитирую, «враждебной рабочей обстановки». Ладно. Но если вы вернётесь на страницу 122 того же самого доклада, вы заметите следующую строку: «Никто из этих высокопоставленных сотрудниц не сообщал, что это поведение вызывало у них чувство дискомфорта». Ого. То есть им нравилось сидеть на коленях у Эндрю Куомо. Эксцентрично. Но кто мы такие, чтобы судить? Сейчас происходят и более эксцентричные вещи.

Итак, где здесь домогательства? Где здесь нарушение закона? Она — генпрокурор, её работа заключается не в том, чтобы давать моральную оценку людям, занимающим в Нью-Йорке высокие должности. Её работа — обеспечивать исполнение законов, принятых законодательным органом. Вот на что ей даны колоссальные полномочия, которыми она ни при каких обстоятельствах не должна злоупотреблять, иначе это будет угрозой для всех нас, даже для тех, кому омерзителен Эндрю Куомо.

Вам стоит прочесть этот доклад, хотя он, возможно, уже не актуален. Там полно таких строк — нестыковок, которые ожидаешь встретить в политическом памфлете, а не в юридическом документе. Но, повторюсь, теперь это уже неважно, ведь доклад выполнил свою задачу. В штате Нью-Йорк началась новая губернаторская гонка. Как быстро! Кандидаты выстраиваются в ряд, чтобы сместить вице-губернатора — Кэтлин Хокул, которая должна взять бразды правления после ухода Куомо. Летиция Джеймс первая в списке, но не единственная. Есть ещё Эл Шарптон и мэр Нью-Йорка Билл до Блазио. Пишут, что они оба планируют баллотироваться в губернаторы.

Видите, как это работает? Эндрю Куомо был ужасным губернатором. Нам больно вообще как-то высказываться в его защиту. Он цинично отстаивал узкопартийные интересы, он был подонок. Но, если говорить начистоту, он не был абсолютно безумен, не был полностью оторван от реальности. Он признавал хоть какие-то границы конституционного правления. Он не был, скажем, Летицией Джеймс, или Элом Шарптоном, или даже… Сделаем паузу, чтобы перевести дух, потому что мы сейчас скажем страшную вещь. Он не был даже Биллом де Блазио — самым безрассудным и некомпетентным человеком, когда-либо занимавшим избираемую должность. Человеком, в одиночку дискредитирующим идею самоуправления. Эти люди, скажем откровенно, хуже, чем Эндрю Куомо. Но из-за того, что кто-то сидел у Эндрю Куомо на коленях, они могут скоро взять штат Нью-Йорк под свой контроль. Просто чтоб вы знали, что на самом деле происходит.

Дата выхода в эфир 10 августа 2021 года.

* Элиот Спитцер ушёл с поста губернатора штата Нью-Йорк, после того как вскрылись его скандальные связи с проститутками. Американские СМИ смаковали пикантную подробность: якобы во время полового акта Спитцер оставался в чёрных носках (прим. ИноТВ).