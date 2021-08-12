 

Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой

12.08.2021, 11:18, Разное
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Международная консалтинговая компания McKinseyпровела исследование транспортных систем 25 ведущих мировых мегаполисов. Российская столица заняла в рейтинге третье место. Москве удалось добиться высоких результатов, благодаря расширению метро, строительству МЦД и увеличению выделенных полос для общественного транспорта.

В международном рейтинге “Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха” Москву опередили только Сингапур и Пекин. Примечательно, что три года назад столичный регион занимал в аналогичном исследовании лишь шестое место.

Как сообщает РБК, эксперты при выборе мегаполисов взяли за основу несколько важных показателей: население города более 5 млн. человек, ВРП на душу населения свыше 10 тыс. долларов, количеством автомобилей – более 150 на тысячу человек. Компания отобрала таким образом 21 город, еще четыре попали в исследование по причине лидерства в нескольких международных рейтингах по развитию транспортных систем.

McKinsey сформировал итоговый рейтинг городов на основе семи специальных рейтингов: физический (рельсовый транспорт, улично-дорожная сеть и транспорт совместного использования), финансовая доступность транспорта (общественный транспорт, стоимость и барьеры использования личных автомобилей), эффективность общественного и личного транспорта, его удобство (оцениваются электронные сервисы, комфорт в пути, интермодальность и билетная система), а также безопасность и устойчивое развитие (физическая и экологическая безопасность).

Аналитики подчеркнули, что в Москве быстро развивается транспорт, который можно взять в аренду, в том числе, каршеринг. Меж тем, для улучшения показателей в столице необходимо провести ряд изменений. Эксперты рекомендовали увеличивать стоимость использования автомобиля, разобраться со скоростным режимом в черте города, развивать велосипедную инфраструктуру и улучшать мобильное приложение для транспортных услуг.



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