 

В России за 24 часа коронавирус выявили у 21 932 человек

12.08.2021, 11:18, Разное
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За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 21 932 новых случаев коронавируса. Сообщается о 808 погибших пациентах. За это же время полностью выздоровели 20 195 человек, у которых был диагностирован ковид.

Больше всего заразившихся по-прежнему в Москве. Столичные врачи внесли в базы данные 2294 человек. В Санкт-Петербурге этот показатель составил почти на 500 человек меньше – 1801. Московская область занимает третье место антирейтинга, поскольку в Подмосковье за сутки зарегистрировали лишь 1143 новых случаев коронавируса.

Тем временем общий показатель зарегистрированных в России случаев заболевания ковидом составил 6 534 791 человек. По этим же данным число выздоровевших достигло 5 828 972 пациентов. 168 049 болезнь не пережили.

Отметим, в СМИ появилась информация о распространении в мире нового штамма коронавируса, который отличается повышенной опасностью развития тяжелых последствий, вплоть до летального исхода. Как никогда важно обезопасить себя от заражения.

Сделать это не так сложно – достаточно пройти несложную процедуру вакцинации. После этого, как утверждают специалисты, снизится вероятность подхватить заразу. При этом даже если человек все равно заболеет, то протекать ковид будет в более мягкой форме.



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